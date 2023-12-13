«مراس» تضع حجر أساس «بولغري لايتهاوس»

أعلنت ((مراس))، شركة التطوير التابعة لـ ((دبي القابضة للعقارات))، بدء أعمال البناء في مشروعها الحصري الجديد ((بولغري لايتهاوس))، في جزيرة ((جميرا باي)). وكانت ((مراس)) قد عقدت شراكة استراتيجية مع ((بولغري)). ويتم تطوير هذا المشروع النوعي في إطار التعاون الثالث بين ((بولغري)) و((مراس)). ويتوقع استكمال البناء بحلول 2027.

ويضم ((بولغري لايتهاوس)) شقق ((بنتهاوس)) موزعة على 27 طابقاً ومكونة من أربع أو خمس غرف، ويقدم خيارات متنوعة من المساحات والتصاميم الداخلية التي تلبي احتياجات محبي الحياة الفاخرة. وبالنظر إلى اتساع حجم ونطاق شقق ((بنتهاوس))، فإنها تشمل مزايا إضافية بما فيها مسبح خاص ووصول إلى مصعد خاص وموقف سيارات مكيف وشرفات واسعة. ومع اكتمال المشروع، سيوفر ((بولغري لايتهاوس))، المميز بموقعه الاستراتيجي على حافة جزيرة ((جميرا باي))، ملاذ ((مراس)) ويمتد على مساحة 6 ملايين قدم مربع، مع إطلالات على الخليج العربي وأفق مدينة دبي النابضة بالحياة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ ((دبي القابضة للعقارات)): مع إطلاق أعمال البناء في مشروع ((بولغري لايتهاوس))، نواصل قدماً ترجمة رؤيتنا المتمثلة في بناء وتصميم وتسليم مشاريع عقارية بمستوى عالمي ومجمعات سكنية ترسخ ريادة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

وصممت المشروع الشركة المعمارية المشهورة عالمياً ((أنطونيو سيتيريو باتريشيا فيل))، مستندة للعناصر الجمالية لفن العمارة الإيطالية المعاصرة.

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