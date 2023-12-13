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40 مشاركاً في ندوتين بسلسلة الحوكمة لمركز دبي للشركات العائلية

12/13/2023 7:28:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ندوتين إضافيتين ضمن سلسلة الحوكمة بنجاح. وضمت الندوتان 40 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية، وناقشت أفضل ممارسات الحوكمة وتعاقب القيادات، إضافة إلى سبل دعم استمرارية الأعمال متعددة الأجيال والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تلتزم غرف دبي بزيادة وعي الشركات العائلية في الإمارة بأهمية الحوكمة للحفاظ على نموها وضمان استمراريتها. وتوفر سلسلة الحوكمة منصة قيّمة للتبادل المعرفي لتمكين المشاركين من التعلم من تجارب الشركات العائلية الدولية وكبار الخبراء العالميين، بهدف الارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية في دبي)).

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الشركات في دبي هي شركات عائلية تلعب دوراً حاسماً في حفز الاقتصاد المحلي، وأضاف: ((نلتزم بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية، وتمكين هذا القطاع الحيوي من لعب دور رئيسي في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية خلال العقد القادم)).

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