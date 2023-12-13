«أرادَ» تطلق «التياترو رزيدنسز» في الجادة

أطلقت ((أرادَ)) مؤخراً التياترو رزيدنسز الجادة، وهي باقة من الشقق الفاخرة، التي تتمتع بإطلالات على التياترو، مجمّع الفنون الأدائية الجديد من تصميم المعماري العالمي تاداو أندو. ويضم مجمّع التياترو رزيدنسز السكني الفاخر، مبنيين على جانبي أحدث صرحٍ ثقافي في الإمارات، وهو قيد الإنشاء حالياً، حيث من المخطط تسليم الوحدات السكنية بحلول نهاية عام 2024.

وتمت المباشرة ببيع الوحدات البالغ عددها 138 شقة في التياترو رزيدنسز، مع خيارات متنوّعة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف نوم، والتي يتم توفيرها للمرّة الأولى في سوق الشارقة العقاري. وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: توفر هذه المنازل إطلالة على مسرح التياترو، وعناصر تصميمية تتسم بالبساطة والجمال من تصميم أحد أبرز المعماريين المرموقين على مستوى العالم، فضلاً عن المخططات الاستثنائية والمرافق الخدمية الحديثة.

ويتم تزويد المشروع بتقنيات المنازل الذكية،مع مجموعة من الأجهزة المنزلية القياسية. كما سيستفيد المقيمون فيها من وصول حصري إلى مسبح انفينيتي على السطح، ونادٍ صحي في كل المبنيين، إضافة إلى خيارات تسوّق متنوعة، مع مطاعم ومقاهٍ بالطابق الأرضي، وإمكانية الوصول إلى مسرح التياترو عبر محور مركزي أخضر منسّق.

والشهر الماضي، اختارت أرادَ المصمم الياباني تاداو أندو، لتصميم التياترو، والذي يمثّل مجمّعاً ثقافياً متكاملاً، مع ساحة رحبة، بمساحة 260,000 قدم مربعة. وسيكون التياترو قادراً على استضافة مختلف الفعاليات الفنية، والمهرجانات الثقافية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز