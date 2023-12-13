قاضٍ يأمر الأمير هاري بدفع تعويض لصحيفة

أمر قاضٍ في لندن الأمير هاري بدفع 48 ألف جنيه استرليني (نحو 60 ألف دولار) للمجموعة الناشرة لصحيفة ((ميل أون صنداي))، عقب خسارته جولة في قضية تشهير رفعها الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث ضد الصحيفة الشعبية البريطانية.

ومن بين دعاوى كثيرة رفعها الأمير هاري على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال يتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة.

ويتهم المقال المثير للجدل والمنشور في فبراير 2022، الأمير هاري بـ((الكذب)) و((محاولة الحفاظ على سرية)) استئنافه ضد الحكومة لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة. وأكد فريق الدفاع عنه أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

وبعدما رفض طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع الصحيفة، أمره القضاء البريطاني بدفع 48447 جنيهاً استرلينياً بحلول 29 ديسمبر.

وأدى انسحاب هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة، إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

وكان الأمير هاري الذي يضطر أحياناً للاستعانة بخدمة خاصة توفر له الحماية، طلب الاستفادة من الحماية الأمنية بتمويل شخصي منه عندما يكون في المملكة المتحدة، لكن طلبه رفض في مايو الفائت. وأطلق إجراء قانونياً ثانياً في هذا الموضوع، اعترض فيه على الوقف التلقائي للحماية الأمنية.

ويتعلق الإجراء القانوني الذي يستهدف وزارة الداخلية البريطانية بالقرار الذي اتخذته السلطات في فبراير 2020 بمنح دوق ساسكس حماية أمنية بناءً على كل حالة.

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