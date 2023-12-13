تعاون استراتيجي بين سوق أبوظبي وبورصة شنزن الصينية

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة شنزن الصينية عن توقيع مذكرة تفاهم، وذلك خلال زيارة وفد من البورصة للسوق. تأتي هذه المبادرة استكمالاً لمساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده ومبادراته المستمرة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة التي وقعها السوق مع بورصة نيويورك.

تركز مذكرة التفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة شنزن على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمؤشرات المالية وصناديق المؤشرات المتداولة في السوقين، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الدولية المتاحة لجذب التمويل عبر الحدود. هذا وسوف يستكشف الطرفان سبل الترويج المشترك لكل منهما، واستكشاف التمويل عبر الحدود للشركات المدرجة، وبحث جدوى التعاون فيما يتعلق بأدوات الدخل الثابت، وتبادل الخبرات لتطوير أسواقهما المالية وتعزيز الكفاءات.

تأتي هذه المبادرات تماشياً مع استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية لجذب المزيد من المستثمرين العالميين وتعزيز مكانة السوق كوجهة مفضلة وحيوية للاستثمار ضمن السوق المالي العالمي.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ((يمثل التعاون مع بورصة شنزن علامة مميزة جديدة في مسيرتنا الساعية لتحقيق التكامل مع الأسواق المالية العالمية. حيث تضع مذكرة التفاهم هذه إطاراً لتعزيز سبل التعاون والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والمتعاملين في بر الصين الرئيسي)).

وقالت تانغ روي، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة شنزن: ((ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم، سيعمل السوقان الماليان على تعميق التعاون وتنفيذ تعاون عملي في تنمية السوق والخدمات والمنتجات عبر الحدود وآلية التمويل عبر الحدود وتبادل الخبرات والتعلم المتبادل ضمن مجالات أخرى، مما يضع نموذجاً يحتذى به نحو الانفتاح والتعاون في سوق رأس المال الصيني الإماراتي)).

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