50.84 ألف شاحنة تعامل معها مركز جمارك حتا في 11 شهراً

وجه أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في زيارة مسائية تفقد خلالها سير العمل الجمركي في مركز جمارك حتا، بضرورة تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنفذ، حيث يعد نقطة عبور محورية سواء على صعيد المسافرين الخليجيين أم الشحن البري، ويقوم بدور رئيسي في رفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء.

وبلغ عدد الشاحنات التي تعامل معها المركز 50.84 ألف شاحنة محملة بالبضائع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر . ونظراً للزخم السياحي الكبير الذي تشهده دبي في أعداد الزوار والسياح هذا العام ارتفع عدد المركبات التي تعامل معها المركز إلى 655.02 ألف مركبة، مع 1833 حافلة ركاب للفترة نفسها.

وأكد المدير العام خلال الزيارة ضرورة تحقيق أفضل النتائج على صعيد الاستفادة من القدرات المتطورة لضباط التفتيش، وأجهزة الفحص الذكية المساندة، والعمل على تطوير قدرات وكفاءة عمليات التفتيش وتسرع الإجراءات الجمركية، وكذلك فتح مسار إضافي لتسريع حركة المسافرين في فترات الذروة.

تسهيلات

وقال حميد محمد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية إن التسهيلات التي يتم تقديمها للتجار والشاحنات عبر المنفذ تعكس الرؤية الاستراتيجية لجمارك دبي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز انتعاش القطاع السياحي. ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها عبر المركز الخضروات والفواكه، العطور، الأدوات الكهربائية، الإلكترونيات، المواد الغذائية، المشروبات الغازية، العصائر، الألبان، الرخام، السيراميك، السيارات والمحركات، الآلات الثقيلة، والأسمنت.

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