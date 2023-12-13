عبدالله آل صالح: تعديلات قانون التحكيم نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالإمارات

أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن حكومة الإمارات تقوم بجهود دؤوبة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإرساء قوانين استشرافية مرنة، تسهم في دعم بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تعديلات بعض أحكام قانون التحكيم، سمحت بإجراء جميع أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية، نظمتها وزارة الاقتصاد في أبوظبي استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني والمتمثلة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، والذي يستهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً في ضوء مستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031)).

نقلة نوعية

وأضاف إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، يأتي بمثابة تتويج لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء من جهات التحكيم المختلفة بالدولة.

وقال آل صالح: ((تهدف تعديلات قانون التحكيم إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالدولة، ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على قطاعات الاقتصاد الجديد، عبر تطوير آلية تحكيم توفر أعلى درجات الاستجابة والمرونة والحسم للمنازعات الاقتصادية والتجارية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة العادلة)).

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد راعت خلال إعدادها لمشروع التعديل بشأن التحكيم، الأخذ في الاعتبار آراء وملاحظات الجهات المعنية ذات الصلة بالتحكيم، وهي مراكز ومؤسسات التحكيم في الدولة، إضافة إلى المحكمين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وذلك من أجل الخروج بتشريع متكامل يعالج جميع الإجراءات التي قد تقف عائقاً أمام خلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

طابع السرية

واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد أبرز الأحكام والبنود الذي تناولها التعديل، مشيراً إلى أن التعديل يسمح بتعيين محكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مؤسسة التحكيم المنظور أمامها الدعوى وفق ضوابط تضمن النزاهة والحيادية وتلافي تعارض المصالح، بالإضافة إلى استحداث تبعات قانونية تجاه مؤسسة التحكيم والمحكم حال مخالفة شروط الحوكمة المشار إليها بداية من بطلان حكم التحكيم والتعويض المدني للمتضرر. وأضاف إن التعديلات تضفى طابع السرية على أعمال التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، بخلاف ما كان عليه النص السابق والذي حصر السرية بالاجتماعات فقط، ولا يمتد ليغطي أعمال التحكيم كاملة.

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