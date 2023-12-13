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سوق دبي المالي يواصل التحسن للجلسة الثانية

12/13/2023 7:28:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل مؤشر سوق دبي المالي التحسن للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع هامشياً أمس 0.05% إلى مستوى 3939.3 نقطة، مقابل تراجع استقرار سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9436.7 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.13%.

وبلغ حجم السيولة التي استقطبتها الأسهم نحو 1.2 مليار درهم كحصيلة إجمالية عن صفقات قاربت 16.5 ألف صفقة في كل من السوقين ليستقطب سوق أبوظبي 1.1 مليار درهم عبر 10.5 آلاف صفقة في الوقت الذي حقق سوق دبي المالي حوالي 131 مليون درهم خلال تداولات على نحو 6000 صفقة.

سوق دبي

وواصل سوق ((دبي)) التحسن التدريجي لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم القطاع المصرفي والاستثمار، حيث حقق سهم ((مصرف السلام)) صدارة الارتفاعات بنمو 6.3%، تلاه سهم ((اثمار القابضة)) بنسبة 4.08% وواصل أيضاً سهم ((أرامكس)) نشاطه بنمو 3.7% وسهم ((تيكوم)) بنمو 1.9%. في المقابل كان سهم ((تكافل الإمارات)) أبرز المتراجعين بنسبة 5.8% إلى جانب تراجع سهم ((وطنية)) 4.6% و((شعاع)) بنسبة 3%، ثم سهم ((الفردوس)) بنسبة 2.1%.

سوق أبوظبي

فيما كان سهم ((الإمارات لتعليم قيادة السيارات)) في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي بنمو 14.9% ثم سهم ((الإمارات للتأمين)) بنسبة نمو بلغت 13.1% ثم سهم ((حياة للتأمين)) بنسبة 4%، بينما ارتفع ((ألفا ظبي)) 3.19%. وبشأن الانخفاضات تراجع سهم ((أسمنت الفجيرة)) بنسبة 4.9%، تلاه سهم ((أسمنت الخليج)) بنسبة 4.2% ثم كل من سهم ((البحيرة للتأمين)) بنسبة 3.5% وسهم ((الوطنية للسياحة)) بنسبة 3.2%.

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