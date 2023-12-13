سوق دبي المالي يواصل التحسن للجلسة الثانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل مؤشر سوق دبي المالي التحسن للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع هامشياً أمس 0.05% إلى مستوى 3939.3 نقطة، مقابل تراجع استقرار سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9436.7 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.13%.
وبلغ حجم السيولة التي استقطبتها الأسهم نحو 1.2 مليار درهم كحصيلة إجمالية عن صفقات قاربت 16.5 ألف صفقة في كل من السوقين ليستقطب سوق أبوظبي 1.1 مليار درهم عبر 10.5 آلاف صفقة في الوقت الذي حقق سوق دبي المالي حوالي 131 مليون درهم خلال تداولات على نحو 6000 صفقة.
سوق دبي
وواصل سوق ((دبي)) التحسن التدريجي لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم القطاع المصرفي والاستثمار، حيث حقق سهم ((مصرف السلام)) صدارة الارتفاعات بنمو 6.3%، تلاه سهم ((اثمار القابضة)) بنسبة 4.08% وواصل أيضاً سهم ((أرامكس)) نشاطه بنمو 3.7% وسهم ((تيكوم)) بنمو 1.9%. في المقابل كان سهم ((تكافل الإمارات)) أبرز المتراجعين بنسبة 5.8% إلى جانب تراجع سهم ((وطنية)) 4.6% و((شعاع)) بنسبة 3%، ثم سهم ((الفردوس)) بنسبة 2.1%.
سوق أبوظبي
فيما كان سهم ((الإمارات لتعليم قيادة السيارات)) في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي بنمو 14.9% ثم سهم ((الإمارات للتأمين)) بنسبة نمو بلغت 13.1% ثم سهم ((حياة للتأمين)) بنسبة 4%، بينما ارتفع ((ألفا ظبي)) 3.19%. وبشأن الانخفاضات تراجع سهم ((أسمنت الفجيرة)) بنسبة 4.9%، تلاه سهم ((أسمنت الخليج)) بنسبة 4.2% ثم كل من سهم ((البحيرة للتأمين)) بنسبة 3.5% وسهم ((الوطنية للسياحة)) بنسبة 3.2%.
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