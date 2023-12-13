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«نخيل» تستعرض مشاريعها في معرض شنغهاي

12/13/2023 7:28:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت ((نخيل))، المطور العقاري بمعرض العقارات الفاخرة 2023 (LPS) الذي أقيم أخيراً في مدينة شنغهاي الصينية، حيث استعرضت مجموعة من مشاريعها المتميزة على الواجهة البحرية.

وتضمنت المشاريع التي عرضتها الشركة ((نخلة جبل علي))، و((كومو ريزيدنسز))، و((بالم بيتش تاورز))، و((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي))، و((نايا ريزيدنسز))، و((الغابة الخضراء)). وحظي زوار جناح ((نخيل)) بتجربة غامرة نقلتهم إلى عالم الحياة الاستثنائية على الواجهة البحرية في مشاريع الشركة، والتي توفر أنماط حياة حصرية لا مثيل لها.

وجمع المعرض في نسخته الثانية والعشرين في شنغهاي أكثر من 140 شركة عقارية فاخرة تستعرض عقاراتها الفريدة أمام جمهور مميز من مشتري المنازل الفاخرة الصينيين. وضم الحدث فعالية خاصة محصورة بالأشخاص المدعوين فقط.

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