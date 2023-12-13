«نخيل» تستعرض مشاريعها في معرض شنغهاي

(MENAFN
- Al-Bayan)
شاركت ((نخيل))، المطور العقاري بمعرض العقارات الفاخرة 2023 (LPS) الذي أقيم أخيراً في مدينة شنغهاي الصينية، حيث استعرضت مجموعة من مشاريعها المتميزة على الواجهة البحرية.
وتضمنت المشاريع التي عرضتها الشركة ((نخلة جبل علي))، و((كومو ريزيدنسز))، و((بالم بيتش تاورز))، و((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي))، و((نايا ريزيدنسز))، و((الغابة الخضراء)). وحظي زوار جناح ((نخيل)) بتجربة غامرة نقلتهم إلى عالم الحياة الاستثنائية على الواجهة البحرية في مشاريع الشركة، والتي توفر أنماط حياة حصرية لا مثيل لها.
وجمع المعرض في نسخته الثانية والعشرين في شنغهاي أكثر من 140 شركة عقارية فاخرة تستعرض عقاراتها الفريدة أمام جمهور مميز من مشتري المنازل الفاخرة الصينيين. وضم الحدث فعالية خاصة محصورة بالأشخاص المدعوين فقط.
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