«ينسن بروداكشن» تستضيف حفل تسمية سفينة جديدة بالأحواض الجافة العالمية

أعلنت شركة ((ينسن بروداكشن)) رسمياً تسمية أحدث إضافة إلى أسطولها، وهي سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة ((أتلانتا))، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في الأحواض الجافة العالمية بدبي أمس، بحضور اماريا إدواردا بيسوا، مديرة موقع أتلانتا العائم لتخزين وتفريغ الإنتاج؛ إلى جانب فليمنج جرونيجارد، الرئيس التنفيذي لشركة ((ينسن بروداكشن)) ؛ وديسيو أودوني، الرئيس التنفيذي لشركة إينوتا إنيرجيا إس.إي. (إينوتا)؛ وسكوت بينديكسن، مدير مشروع سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة ((أتلانتا)) لدى شركة ((ينسن بروداكشن)).

وتصل الطاقة الإنتاجية لوحدة أتلانتا العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج إلى 50 ألف برميل نفط يومياً، بينما يبلغ الحد الأقصى لسعة تفريغ المخزون 1.251.000 برميل. وتحتوي السفينة على محطة لمعالجة إدارة الكربون، والتي تستخدم غاز الوقود لإخماد خزان الوقود بما يحد بشكل ملحوظ من انبعاثات غاز الشعلة من خلال نظام الشعلة المغلقة. وتأتي المحطة في إطار الجهود التي تبذلها شركة ((ينسن بروداكشن)) للحد من الانبعاثات الكربونية.

ووقع الطرفان خطاب النوايا لسفينة تخزين وتفريغ الإنتاج ((أتلانتا)) في ديسمبر 2021، وتلاه توقيع عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل والصيانة لمدة عامين مبدئياً، مع توفير خيار الشراء لشركة ((ينسن بروداكشن)) في فبراير 2022. واستخدمت الشركة في يوليو 2023 خيارها لشراء سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة ((أتلانتا)) العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج بعقد ثابت للتخديم والتشغيل والصيانة لمدة 15 عاماً (مع خيار تمديد لمدة 5 أعوام)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.981 مليار دولار أمريكي، وتمويل المشروع بمبلغ 400 مليون دولار.

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