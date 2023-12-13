«أكسفورد إيكونوميكس»: 4.8 % نمو ناتج الإمارات في 2024

توقع أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024، على أساس سنوي إلى 4.8%. وأشار تقرير أعدته «أكسفورد إيكونوميكس»، بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، إلى سعي دولة الإمارات بنشاط لتوسيع القطاع غير النفطي، كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية.

في الغضون، قال تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات واصلت أداءها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في العام القادم 2024. وأضافت «أوبك»، في تقريرها لشهر ديسمبر الصادر أمس، إنه من المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية، مما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.

وقال التقرير: تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والإصلاحات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر.

ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات أظهر ديناميكيات أساسية قوية، مما أدى إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهري نوفمبر وأكتوبر أكدت القوة المستمرة للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 نقطة في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في عام 2020، وبعد ذلك، ظل دون تغيير تقريباً عند 57 في نوفمبر.

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