أتلتيكو مدريد يحسم صدارة المجموعة الخامسة بثنائية في لاتسيو بدوري أبطال أوروبا



أنهى أتلتيكو مدريد الإسباني مشواره في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو متربعا على الصدارة، فيما نال لاتسيو الإيطالي الوصافة.

وفاز أتلتيكو مدريد 2 / صفر على ضيفه لاتسيو، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة في المسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز سيلتك الأسكتلندي 2 / 1 على ضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وكانت الفرق الأربعة خاضت الجولة السادسة بعدما حسم أتلتيكو ولاتسيو صعودهما لدور الـ16 في البطولة، في حين حسم فينورد تواجده في المركز الثالث لينتقل للعب في الدوري الأوروبي، بينما ودع سيلتك، الفائز بدوري الأبطال عام 1967 المسابقات القارية مبكرا، بتذيله الترتيب.

وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 14 نقطة في قمة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، فيما ظل فينورد يمتلك 6 نقاط، ورفع سيلتك رصيده إلى 4 نقاط.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، أحرز النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول لأتلتيكو مبكرا في الدقيقة السادسة، بينما أضاف سامويل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي اسكتلندا، حقق سيلتك فوزا شرفيا على فينورد، حيث تقدم لويس بالما لسيلتك في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، فيما أحرز ياكوبا مينته هدف التعادل لفينورد في الدقيقة 82.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز السويدي جوستاف لاجربيلكي هدف الفوز لسيلتك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.





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