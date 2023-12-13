ميلان يصعق نيوكاسل في الوقت القاتل ويودعان دوري أبطال أوروبا



تمكن البديل صمويل تشوكويزي من تسجيل هدف متأخر مذهل ليمنح ميلان الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك ليودع الفريقان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وفي مرحلة ما من ذروة الإثارة بالمجموعة السادسة، بدا نيوكاسل في طريقه لدور الستة عشر بعدما تقدم بهدف جولينتون السريع في الشوط الأول، تزامنا مع تأخر باريس سان جيرمان في ألمانيا أمام بروسيا دورتموند.

لكن ميلان، البطل سبع مرات، كان أفضل بكثير في الشوط الثاني بعد أن فقد نيوكاسل طاقته وأدرك كريستيان بوليسيك التعادل للفريق الإيطالي بعد مرور ساعة من تمريرة أوليفييه جيرو.

ومع سعي الفريقين لتحقيق الفوز، سدد برونو جيمارايش تسديدة ارتدت من العارضة بعد تصدي من مايك مينيان حارس ميلان قبل أن يسدد رافائيل لياو في القائم على الطرف الآخر.

وضمنت هجمة مرتدة رائعة الفوز لميلان حيث سجل تشوكويزي هدفا ليذهل جماهير الفريق المضيف.

ومع تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع دورتموند متصدر المجموعة، تمكن ميلان من الحصول على مقعد في الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الثالث بينما خرج نيوكاسل من المسابقات الأوروبية باحتلاله المركز الأخير.



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