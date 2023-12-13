قائمة الفرق المتأهلة لدور 16 بدوري أبطال أوروبا



فيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ختام منافسات دور المجموعات الأربعاء:

بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة الأولى

كوبنهاجن الدنماركي وصيف بطل المجموعة الأولى

أرسنال الإنجليزي متصدر المجموعة الثانية

آيندهوفن الهولندي وصيف بطل المجموعة الثانية

ريال مدريد الإسباني متصدر المجموعة الثالثة

نابولي الإيطالي وصيف بطل المجموعة الثالثة

ريال سوسيداد الإسباني متصدر المجموعة الرابعة

إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل المجموعة الرابعة

أتلتيكو مدريد الإسباني متصدر المجموعة الخامسة

لاتسيو الإيطالي وصيف بطل المجموعة الخامسة

بوروسيا دورتموند الألماني متصدر المجموعة السادسة

باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف بطل المجموعة السادسة

مانشستر سيتي الإنجليزي متصدر المجموعة السابعة

رازن بال شبورت لايبزيج الألماني وصيف بطل المجموعة السابعة

برشلونة الإسباني بطل المجموعة الثامنة

بورتو البرتغالي وصيف بطل المجموعة الثامنة

الفرق التي ستتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد حصولها على المركز الثالث:

غلطة سراي (تركيا) لانس (فرنسا) براجا (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، فينوورد (هولندا)، ميلان (إيطاليا)، يانج بويز (سويسرا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا).

وتقام قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

وتلعب الفرق المتصدرة مع فرق المركز الثاني في الدور المقبل.

لا يمكن لفريق مواجهة منافسه من نفس المجموعة أو من نفس البلد.



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