روسيا تدرج رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قوائم المطلوبين



أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الخميس، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، على قوائم المطلوبين.

وجاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الروسية أن "كيريل أليكسيفيتش بودانوف المولود في 4 يناير 1986 في كييف مطلوب بموجب مادة من قانون العقوبات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ولم تذكر وزارة الداخلية تحديدا المادة التي جرى بموجبها وضع بودانوف على قوائم المطلوبين.

وبحسب سبوتنيك، دعا بودانوف في وقت سابق إلى "قتل جميع المواطنين الروس في أي مكان بالعالم" حتى تحقق بلاده النصر ضد روسيا.

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