بعد مصرع 10 عسكريين في معركة الشجاعية .. الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه منذ بدء الهجوم على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 115 عسكريا حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، قضى 10 منهم في اليوم السابق غالبيتهم في معركة واحدة.

مقتل عشرة عسكريين يجعل الثلاثاء اليوم الذي شهد أعلى حصيلة قتلى في صفوف القوات الإسرائيلية منذ بدء الهجوم البري في 27 من أكتوبر.

تسعة من الذين قتلوا الثلاثاء ينتمون إلى وحدات قال متحدث عسكري إنها شاركت في معركة شرسة في الشجاعية، واثنان من القتلى من كبار الضباط.

وأضاف المتحدث دانيال هاغاري "بعد ظهر أمس دخلت قوة من مقاتلي (لواء) غولاني مبنى حيث قوبلوا بإطلاق نار كثيف وحدث اشتباك ".

وأوضح أن "المزيد من قوات اللواء، تساندها وحدة الإنقاذ 669 التابعة للقوات الجوية، اقتحمت المبنى من أجل إنقاذهم تحت نيران كثيفة".

وقال مسؤول عسكري آخر إن منطقة الشجاعية في مدينة غزة معقل لحركة حماس وبها مجمعات مباني مترابطة تحتوي على مخابئ أسلحة.

ودارت اشتباك الثلاثاء في مجموعة من ثلاثة أو أربعة مبان ملغومة بعبوات ناسفة، بحسب المسؤول الذي أكد أن المعركة استمرت ساعات.

وأشار المسؤول إلى أن حوالى 350 من عناصر حماس قتلوا في الشجاعية منذ بدء الهجوم.





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