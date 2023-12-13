بايدن يعلق على فتح مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً لعزله

سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الأربعاء لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".

وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".

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