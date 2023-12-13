بايدن يعلق على فتح مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً لعزله

(MENAFN
- Al-Bayan)
سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الأربعاء لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".
وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".
اقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يفتح رسمياً تحقيقاً لعزل بايدن
بايدن يعلق على فتح مجلس النواب الأمريكي رسمياً تحقيقاً لعزله
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13122023000110011019ID1107592325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.