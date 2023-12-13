أمانتا ((الشورى)) و((النواب)) تحتفيان بأمن المجلسين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية رئيسي مجلسي الشورى والنواب، احتفت الأمانتان العامَّتان بالمجلسين صباح أمس، برجال أمن وحرس مجلسي الشورى والنواب، وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة بيوم الشرطة البحرينية، الذي يصادف الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام.
ويأتي ذلك في إطار الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن لتوفير الأمن والاستقرار في ربوع مملكة البحرين، وإخلاصهم في خدمة الوطن والذود عن مصالحه ومقدراته، وحضر الاحتفال عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بمجلس الشورى، والدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب، احتفاءً برجال أمن وحرس المجلسين وتكريم جهودهم بقيادة المقدم أحمد يوسف بوهزاع قائد حرس مجلسي الشورى والنواب، وبحضور المقدم خالد حمد راشد الزياني وعدد من أفراد حرس المجلسين، مشيدين بالعطاءات الوطنية الخيّرة لرجال الشرطة في توفير الحماية وفرض الأمن، وإسهاماتهم المشهودة في التنظيم والتنسيق الأمني لمرافق مجلسي الشورى والنواب كمؤسسة وطنية تحظى برعاية واهتمام كبيرين.
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