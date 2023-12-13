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أمانتا ((الشورى)) و((النواب)) تحتفيان بأمن المجلسين

12/13/2023 7:24:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬احتفت‭ ‬الأمانتان‭ ‬العامَّتان‭ ‬بالمجلسين‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬برجال‭ ‬أمن‭ ‬وحرس‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬لتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬مصالحه‭ ‬ومقدراته،‭ ‬وحضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬عبدالناصر‭ ‬محمد‭ ‬الصديقي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الجلسات‭ ‬واللجان‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬صقر‭ ‬الشيراوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬احتفاءً‭ ‬برجال‭ ‬أمن‭ ‬وحرس‭ ‬المجلسين‭ ‬وتكريم‭ ‬جهودهم‭ ‬بقيادة‭ ‬المقدم‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬بوهزاع‭ ‬قائد‭ ‬حرس‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وبحضور‭ ‬المقدم‭ ‬خالد‭ ‬حمد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬حرس‭ ‬المجلسين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالعطاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬الخيّرة‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬وفرض‭ ‬الأمن،‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬المشهودة‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬لمرافق‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬كمؤسسة‭ ‬وطنية‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬كبيرين‭.‬

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