أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين من حماس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حماس: الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين مع الكيان الصهيوني

واشنطن‭- (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬فرضتا‭ ‬حزمة‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬لصلتهم‭ ‬بحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭). ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬تستهدف‭ ‬ثمانية‭ ‬أفراد‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬نشاط‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمثيل‭ ‬مصالح‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وإدارة‭ ‬شؤونها‭ ‬المالية‭. ‬

وقال‭ ‬بريان‭ ‬نيلسون‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإرهاب‭ ‬والاستخبارات‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬حماس‭ ‬تواصل‭ ‬الاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬حيوية‭ ‬وجهات‭ ‬شريكة‭ ‬مستغلة‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬سلطات‭ ‬قضائية‭ ‬متساهلة‭ ‬لتوجيه‭ ‬حملات‭ ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬لصالح‭ ‬الحركة‭ ‬وتحويل‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬لدعم‭ ‬أنشطتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬حماس‭ ‬المستهدفين‭ ‬بالعقوبات‭ ‬مقرهم‭ ‬تركيا‭ ‬ومنهم‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬العناصر‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المالية‭ ‬هناك‭ ‬وهو‭ ‬هارون‭ ‬منصور‭ ‬يعقوب‭ ‬ناصر‭ ‬الدين‭. ‬وتابعت‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬هارون‭ ‬ناصر‭ ‬الدين‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬حولت‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الخليل‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وساعد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أنشطة‭ ‬حماس‭ ‬لإحداث‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وسافر‭ ‬نيلسون‭ ‬إلى‭ ‬عمان‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الأمريكية‭ ‬لحرمان‭ ‬حماس‭ ‬وجماعات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬وتحويل‭ ‬الأموال‭. ‬وقالت‭ ‬بريطانيا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنسقة‭ ‬جرى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬إضافيين‭ ‬مرتبطين‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬محمود‭ ‬الزهار‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬للحركة،‭ ‬وعلي‭ ‬بركة‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للحركة،‭ ‬والذي‭ ‬فرضت‭ ‬عليه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا‭ ‬عقوبات‭. ‬

وتستهدف‭ ‬العقوبات‭ ‬البريطانية‭ ‬أيضا‭ ‬قياديا‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وشخصيات‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حماس‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أفراد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والجزائر‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬كاميرون‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لحماس‭ ‬أي‭ ‬مستقبل‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬حصولهما‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬وستزيد‭ ‬من‭ ‬عزلتهما‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬ووصفتها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬بأنها‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬مزاعم‭ ‬كاذبة‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نعد‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬تواطؤ‭ ‬الحكومتين‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبريطانية‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬شعبنا،‭ ‬وشيطنة‭ ‬مقاومته‭ ‬المشروعة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬سياساتها‭ ‬العدوانية‭ ‬تجاه‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

وفرضت‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬حزم‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬أشارت‭ ‬لهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إسماعيل‭ ‬موسى‭ ‬أحمد‭ ‬برهوم،‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬عبر‭ ‬حملات‭ ‬تمويل‭ ‬عالمية‭ ‬لحسابات‭ ‬بنكية‭ ‬لوزارة‭ ‬مالية‭ ‬حماس،‭ ‬وجهاد‭ ‬محمد‭ ‬شاكر‭ ‬يغمور،‭ ‬الممثل‭ ‬الرسمي‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬استهدفت‭ ‬محمد‭ ‬كايا،‭ ‬المقيم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬بسبب‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬متعددة‭ ‬بالوكالة‭ ‬عن‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬وقدم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬لحماس‮»‬‭. ‬