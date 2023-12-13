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استهداف ناقلة في البحر الأحمر بالزوارق السريعة والصواريخ

12/13/2023 7:23:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ -(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬بحرية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬زورق‭ ‬سريع‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ناقلة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬اليمن‭ ‬واستهدفوها‭ ‬بالصواريخ‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬واقعة‭ ‬تهدد‭ ‬الممر‭ ‬الملاحي‭ ‬بعدما‭ ‬حذرت‭ ‬قوات‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬السفن‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬أمبري‭ ‬البريطانية‭ ‬للأمن‭ ‬البحري‭ ‬ومصادر‭ ‬أخرى‭ ‬إن‭ ‬الزورق‭ ‬السريع‭ ‬اقترب‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬سفينة‭ ‬ثانية‭ ‬كانت‭ ‬تبحر‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المنطقة‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬لهجوم‭. ‬

وفي‭ ‬حادث‭ ‬منفصل،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬دفاعي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬المدمرة‭ ‬ماسون‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أسقطت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬وكانت‭ ‬متجهة‭ ‬صوب‭ ‬المدمرة‭ ‬أثناء‭ ‬تقصيها‭ ‬لتقارير‭ ‬بشأن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬تجارية‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬الحوثيين‭ ‬هاجموا‭ ‬السفينة‭ ‬التجارية‭ ‬أردمور‭ ‬إنكاونتر‭ ‬بزوارق‭ ‬ثم‭ ‬أطلقوا‭ ‬صاروخين‭ ‬لم‭ ‬يصيبا‭ ‬السفينة‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬لم‭ ‬تبلغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬اضرار‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭ ‬وواصلت‭ ‬طريقها‭. ‬

ولم‭ ‬يُعرف‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬السفينة‭ ‬أردمور‭ ‬إنكاونتر‭ ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬أبلغت‭ ‬مصادر‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬استهدافها‭. ‬ويسعى‭ ‬الحوثيون‭ ‬المتحالفون‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬حليفتهم‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتهديد‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬الحيوي‭ ‬المجاور‭ ‬لليمن‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬الشحن‭ ‬المزدحم‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن‭. ‬وقال‭ ‬جاكوب‭ ‬لارسن،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬بيمكو‭ ‬للشحن‭ ‬البحري‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬يواصل‭ ‬الحوثيون‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬الدولي‭ ‬مستهدفين‭ ‬بالأخص‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬في‭ ‬رأيهم‭ ‬بمصالح‭ ‬أو‭ ‬مواطنين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬وتبقى‭ ‬التداعيات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬الشحن‭ ‬الدولي‭ ‬مهمة‭ ‬ومقلقة‭ ‬للغاية‭... ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يٌقتل‭ ‬أي‭ ‬بحار‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬حماية‭ ‬مسارات‭ ‬الشحن‭ ‬العالمية‭. ‬وقالت‭ ‬أمبري‭ ‬إن‭ ‬ناقلة‭ ‬كيماويات‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬جزر‭ ‬مارشال‭ ‬أبلغت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬مع‭ ‬زورق‭ ‬سريع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬55‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬قبالة‭ ‬الحديدة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الزورق‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬الناقلة‭ ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وأن‭ ‬الناقلة‭ ‬كانت‭ ‬مستهدفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني،‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه،‭ ‬إن‭ ‬صاروخين‭ ‬أطلقا‭ ‬أحدهما‭ ‬أسقطته‭ ‬بطارية‭ ‬مضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬والثاني‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬البحر‭. ‬وذكرت‭ ‬شركة‭ ‬أمبري‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الناقلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهة‭ ‬تدعي‭ ‬أنها‭ ‬البحرية‭ ‬اليمنية‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬السفينة‭ ‬تغيير‭ ‬مسارها‭ ‬لكن‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬تابعة‭ ‬‮«‬للتحالف‮»‬‭ ‬نصحت‭ ‬السفينة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬على‭ ‬مسارها‭ ‬الحالي‭. ‬

ولم‭ ‬توضح‭ ‬أمبري‭ ‬تحديدا‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬تحالف‭ ‬كانت‭ ‬تشير‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬فرقة‭ ‬عمل‭ ‬التحالف‭ (‬إس‭.‬تي‭.‬إف‭) ‬هي‭ ‬الذراع‭ ‬التنفيذية‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لأمن‭ ‬وحماية‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ (‬آي‭.‬إم‭.‬إس‭.‬سي‭) ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬للتصدي‭ ‬للتهديدات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الملاحة‭ ‬وتدفق‭ ‬التجارة‭. ‬وقالت‭ ‬أمبري‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬الزورق‭ ‬السريع‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬ناقلة‭ ‬بضائع‭ ‬تحمل‭ ‬علم‭ ‬مالطا‭. ‬

وتستهدف‭ ‬قوات‭ ‬الحوثي،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬مقرا،‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬أنها‭ ‬مملوكة‭ ‬لرجال‭ ‬أعمال‭ ‬أو‭ ‬شركات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬السفن‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتعرقل‭ ‬مرورها‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭. ‬وحذر‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سفن‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬أصابت‭ ‬ناقلة‭ ‬نرويجية‭ ‬بصاروخ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭. ‬

وبشكل‭ ‬منفصل،‭ ‬أبلغت‭ ‬منظمة‭ ‬عمليات‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬أو‭ ‬ستة‭ ‬زوارق‭ ‬صغيرة،‭ ‬مزودة‭ ‬بمدافع‭ ‬رشاشة‭ ‬في‭ ‬مقدماتها،‭ ‬تتبعت‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬العرب‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬90‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬قبالة‭ ‬مدينة‭ ‬الدقم‭ ‬الساحلية‭ ‬العمانية‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬غادرت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭. ‬

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