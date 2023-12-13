مواجهة صعبة للزمالك أمام المصري وبيراميدز للابتعاد بالصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭-

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬الزمالك‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب،‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬للدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬السابع،‭ ‬نظرًا‭ ‬لمشاركة‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬والمقامة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

ويسعى‭ ‬الزمالك‭ ‬العاشر‭ ‬بـ11‭ ‬نقطة،‭ ‬لمواصلة‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬محليًا‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الموقت‭ ‬معتمد‭ ‬جمال،‭ ‬وهو‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬بيراميدز‭ ‬المتصدر‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬

وانتظم‭ ‬الثلاثي‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ ‬ومحمد‭ ‬صبحي‭ ‬ومصطفى‭ ‬الزناري‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬الجماعية‭ ‬للفريق‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬عقوبة‭ ‬إيقافهم‭ ‬مدة‭ ‬شهر،‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬لمعسكر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬زد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭ ‬آنذاك‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وأكد‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬بعد‭ ‬لأفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬لكنه‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أنّ‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يعمل‭ ‬لإعادة‭ ‬الفريق‭ ‬لمكانته‭ ‬الطبيعية‭. ‬وحذّر‭ ‬جمال‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬التهاون‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مباراة‭ ‬المصري،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري،‭ ‬وضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬التقدم،‭ ‬وطالب‭ ‬لاعبيه‭ ‬بـ«ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التعليمات‭ ‬بكل‭ ‬دقة‮»‬‭.‬





بيراميدز‭ ‬لتعزيز‭ ‬صدارته

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬للابتعاد‭ ‬بالصدارة،‭ ‬يستضيف‭ ‬بيراميدز‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭

‬بـ‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الأهلي‭ (‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬نظيره‭ ‬بلدية‭ ‬المحلة‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬بـ‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لنادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬‮«‬أغلقنا‭ ‬صفحة‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬ماميلودي‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ونركز‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬بلدية‭ ‬المحلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬‮«‬مواجهة‭ ‬بلدية‭ ‬المحلة‭ ‬صعبة،‭ ‬وهو‭ ‬فريق‭ ‬يملك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬ونحن‭ ‬لدينا‭ ‬دوافع‭ ‬لمواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬محليا،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬وفارق‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬منافسينا‮»‬‭. ‬ويستضيف‭ ‬فيوتشر‭ ‬السادس‭ ‬بـ‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬الرابع‭ ‬بـ‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬السلام،‭

‬ويلتقي‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬متذيّل‭ ‬الترتيب‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬و7‭ ‬هزائم‭ ‬مع‭ ‬الجونة‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بتروسبورت‭. ‬ويبحث‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬طارق‭ ‬مصطفى‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬ثان‭ ‬يبعده‭ ‬عن‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬

وتستأنف‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الجمعة،‭ ‬بمواجهة‭ ‬الداخلية‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بـ‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬سموحة‭ ‬الثامن‭ ‬بـ‭ ‬12‭ ‬نقطة‭. ‬

ويخوض‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬بـ‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش‭ ‬الثالث‭ ‬بـ14‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جهاز‭ ‬الرياضة‭ ‬العسكري‭ .‬

ويقود‭ ‬المقاولون‭ ‬المدرب‭ ‬الموقت‭ ‬طلعت‭ ‬محرم،‭ ‬خلفا‭ ‬لشوقي‭ ‬غريب‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬إثر‭ ‬تراجع‭ ‬النتائج،‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مثلها‭.‬

ويعد‭ ‬شوقي‭ ‬غريب‭ ‬خامس‭ ‬مدرب‭ ‬يرحل‭ ‬عن‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬الكولومبي‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬أوسوريو‭ ‬مدرب‭ ‬الزمالك،‭ ‬والقبرصي‭ ‬نيكوديموس‭ ‬بابافاسيليو‭ ‬مدرب‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي،‭ ‬والبرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬روماو‭ ‬مدرب‭ ‬فاركو،‭ ‬وميمي‭ ‬عبد‭ ‬الرازق‭ ‬مدرب‭ ‬الداخلية‭. ‬ويحل‭ ‬زد‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬فاركو‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب‭. ‬وفي‭ ‬ملعب‭ ‬بترو‭ ‬سبورت،‭ ‬يستضيف‭ ‬انبي‭ ‬الجريح‭ ‬عقب‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬المصري‭ ‬وسيراميكا‭ ‬نظيره‭ ‬الإسماعيلي‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وأكد‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬للإسماعيلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬ينقصه‭ ‬التوفيق‭ ‬خلال‭ ‬المباريات،‭ ‬ونتائج‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬المستوى‭ ‬الحقيقي‭ ‬للاعبين‭ ‬والجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬‮«‬نظهر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المباريات،‭ ‬وكان‭ ‬ينقصنا‭ ‬التوفيق،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬دون‭ ‬نتائج‭ ‬بلا‭ ‬فائدة‮»‬‭.‬



