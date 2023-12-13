مواجهة صعبة للزمالك أمام المصري وبيراميدز للابتعاد بالصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة-
(أ ف ب): يخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام مضيفه المصري على ملعب الجيش ببرج العرب، الخميس في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة للدوري المصري لكرة القدم.
وتأجلت مباراة الأهلي ثاني الترتيب مع ضيفه الاتحاد السكندري السابع، نظرًا لمشاركة بطل إفريقيا في كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، حيث سيواجه اتحاد جدة السعودي الجمعة على ملعب الجوهرة في الدور الثاني.
ويسعى الزمالك العاشر بـ11 نقطة، لمواصلة استعادة توازنه محليًا بقيادة مدربه الموقت معتمد جمال، وهو يبتعد عن بيراميدز المتصدر 5 نقاط.
وانتظم الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء عقوبة إيقافهم مدة شهر، بعد مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق في اليوم نفسه من مواجهة فريق زد في المرحلة السادسة التي خسرها «الأبيض» آنذاك بنتيجة 1-2.
وأكد معتمد في تصريحات لقناة النادي أن «الفريق لم يصل بعد لأفضل مستوياته لكنه يسير على الطريق الصحيح»، مشيراً الى أنّ الجهاز الفني يعمل لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية. وحذّر جمال لاعبيه من التهاون مشدداً على أهمية مباراة المصري، صاحب المركز التاسع، في مشواره ضمن مسابقة الدوري، وضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة التقدم، وطالب لاعبيه بـ«ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بكل دقة».
بيراميدز لتعزيز صدارته
وفي محاولة للابتعاد بالصدارة، يستضيف بيراميدز صاحب المركز الأول
بـ 16 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي (لعب مباراة أقل) على ملعب الدفاع الجوي نظيره بلدية المحلة الثالث عشر بـ 9 نقاط.
وقال محمود فتح الله المدرب المساعد لنادي بيراميدز «أغلقنا صفحة التعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا، ونركز حاليا على مواجهة بلدية المحلة».
وأضاف فتح الله في تصريحات تلفزيونية «مواجهة بلدية المحلة صعبة، وهو فريق يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، ونحن لدينا دوافع لمواصلة الانتصارات محليا، للحفاظ على الصدارة وفارق النقاط مع منافسينا». ويستضيف فيوتشر السادس بـ 12 نقطة سيراميكا كليوباترا الرابع بـ 13 نقطة على ملعب السلام،
ويلتقي البنك الأهلي متذيّل الترتيب بثلاث نقاط من فوز وحيد و7 هزائم مع الجونة الحادي عشر برصيد 10 نقاط على ملعب بتروسبورت. ويبحث البنك الأهلي بقيادة مدربه الجديد طارق مصطفى عن فوز ثان يبعده عن قاع الترتيب.
وتستأنف مباريات المرحلة الجمعة، بمواجهة الداخلية الخامس عشر بـ 6 نقاط مع سموحة الثامن بـ 12 نقطة.
ويخوض المقاولون العرب السابع عشر بـ 4 نقاط مواجهة صعبة أمام مضيفه طلائع الجيش الثالث بـ14 نقطة على ملعب جهاز الرياضة العسكري .
ويقود المقاولون المدرب الموقت طلعت محرم، خلفا لشوقي غريب الذي أقيل من منصبه إثر تراجع النتائج، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال 8 مباريات خاضها منذ بداية الموسم، وخسر في أربع مباريات وتعادل في مثلها.
ويعد شوقي غريب خامس مدرب يرحل عن الدوري المصري منذ بداية الموسم بعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، والقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي، والبرتغالي برونو روماو مدرب فاركو، وميمي عبد الرازق مدرب الداخلية. ويحل زد اف سي الخامس برصيد 13 نقطة ضيفا ثقيلا على فاركو السادس عشر بخمس نقاط على ملعب الجيش ببرج العرب. وفي ملعب بترو سبورت، يستضيف انبي الجريح عقب خسارتين أمام المصري وسيراميكا نظيره الإسماعيلي الرابع عشر.
وأكد حمد إبراهيم المدرب المساعد للإسماعيلي أن «الفريق ينقصه التوفيق خلال المباريات، ونتائج الفريق لا تعبر عن المستوى الحقيقي للاعبين والجهد المبذول من الجهاز الفني».
وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية «نظهر بشكل جيد في معظم المباريات، وكان ينقصنا التوفيق، مشيرا إلى أنّ الأداء الجيد دون نتائج بلا فائدة».
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