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روما أمام مهمة صعبة للتأهل ومبارزات على البطاقات المباشرة

12/13/2023 7:23:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يواجه‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬مهمّة‭ ‬بالغة‭ ‬الصعوبة‭ ‬لحجز‭ ‬مقعدٍ‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬شيريف‭ ‬تيراسبول‭ ‬المولدوفي‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬ومصيره‭ ‬يرتبط‭ ‬بمباراة‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬وسيرفيت‭ ‬السويسري‭.‬

وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬صراعات‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مع‭ ‬فرايبوغ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الأولى،‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬ورين‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمام‭ ‬فياريال‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬السادسة‭. ‬كما‭ ‬تشهد‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬منافسة‭ ‬ثلاثيّة‭ ‬بين‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الإسباني،‭ ‬غلاسكو‭ ‬رينجرز‭ ‬الاسكلتندي‭ ‬وسبارتا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭.‬

ويتأهّل‭ ‬متصدّر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرةً‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يتحوّل‭ ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬ملحق‭ ‬التأهّل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬عينه،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬الفرق‭ ‬المتحوّلة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وينتقل‭ ‬ثالث‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬ملحق‭ ‬التأهّل‭ ‬إلى‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ‭.‬

ويُحتكم‭ ‬إلى‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعادل‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬


مصير‭ ‬روما‭ ‬ليس‭ ‬بيده

لن‭ ‬يكون‭ ‬فوز‭ ‬روما‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيريف‭ ‬تيراسبول‭ ‬كافياً‭ ‬للتأهّل‭ ‬المباشر،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬مصيره‭ ‬يرتبط‭ ‬بنتيجة‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ (‬12‭) ‬أمام‭ ‬سيرفيت،‭ ‬فهو‭ ‬يحتاج‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬التشيكي،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بفارق‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف،‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلٍ‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حتّى‭ ‬يتصدّر‭ ‬مجموعته‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬ذهاباً‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وخسر‭ ‬أمامه‭ ‬بالنتيجة‭ ‬عينها‭ ‬إياباً‭.‬

ويُعاني‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬من‭ ‬نقصٍ‭ ‬في‭ ‬الخيارات‭ ‬الهجوميّة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إصابة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭ ‬وبديله‭ ‬الإيراني‭ ‬سردار‭ ‬آزمون،‭ ‬وسيكون‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬في‭ ‬أربعٍ‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭.‬


منافسة‭ ‬ثلاثيّة‭ ‬في‭ ‬الثالثة

يلتقي‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ (‬9‭) ‬مع‭ ‬غلاسكو‭ ‬رينجرز‭ (‬8‭) ‬في‭ ‬سعيهما‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهّل‭ ‬المباشر‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬منافسهما‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ (‬7‭) ‬أمام‭ ‬أريس‭ ‬ليماسول‭ ‬القبرصي‭. ‬ويكفي‭ ‬بيتيس‭ ‬الفوز،‭ ‬أو‭ ‬التعادل‭ ‬مقابل‭ ‬عدم‭ ‬فوز‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭.‬

أما‭ ‬رينجرز‭ ‬فهو‭ ‬أيضاً‭ ‬يكفيه‭ ‬الفوز‭ ‬لتصدّر‭ ‬المجموعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مهمّة‭ ‬الفريق‭ ‬التشيكي‭ ‬هي‭ ‬الأصعب،‭ ‬إذ‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلٍ‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬رينجرز‭ ‬الأيرلندي‭ ‬الشمالي‭ ‬روس‭ ‬ماك‭ ‬كوسلاند‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬نُقدّم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬أريس‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الماضية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬يعلمون‭ ‬أنهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬أمام‭ ‬بيتيس‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬ونُقدّم‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

صراعات‭ ‬مباشرة

ويكفي‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬فرايبورغ‭ ‬لضمان‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬والتأهّل‭ ‬مباشرةً‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحتاج‭ ‬ضيفه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭.‬

وسيكون‭ ‬التعادل‭ ‬كافياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مرسيليا‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الثانية،‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬برايتون‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬ليتجنّب‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬ملحق‭ ‬التأهّل‭.‬

ورأى‭ ‬مدرب‭ ‬برايتون‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طموحنا‭ ‬هو‭ ‬اعتلاء‭ ‬الصدارة،‭ ‬ولهذا‭ ‬علينا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مرسيليا‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬فريقٌ‭ ‬رائع‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬اليوناني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭.‬

ويحتاج‭ ‬فياريال‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬رين‭ ‬لاعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة،‭ ‬فيما‭ ‬يكفي‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬التعادل‭.‬

وضمِن‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬صدارة‭ ‬الرابعة‭ ‬وتأهّل‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭.‬

كما‭ ‬تأهّل‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مباشرةً‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬وباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬


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