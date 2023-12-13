مانشستر يونايتد ((على مشارف الهاوية))!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬على‭ ‬مشارف‭ ‬الهاوية‭!‬‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬حال‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬أحد‭ ‬عمالقة‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬خارج‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬ليستمر‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬بريقهم‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬انّه‭ ‬عفى‭ ‬عليه‭ ‬الزمن‭.‬

يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬احرز‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ (‬1968،‭ ‬1999‭ ‬و2008‭) ‬في‭ ‬حقبات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬أمثال‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون،‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭ ‬والبرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬واجه‭ ‬كابوساً‭ ‬في‭ ‬امسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬ودّع‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬المرموقة‭ ‬اثر‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬اولد‭ ‬ترافورد،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تذيّله‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2005‭-‬2006‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬فقط‭ ‬ينهي‭ ‬فيها‭ ‬نادٍ‭ ‬إنكليزي‭ ‬مغامرته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬

وخلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬بلوغ‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬نسختي‭ ‬2014‭ ‬و2019‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬حققه‭. ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لن‭ ‬تُرضي‭ ‬طموحات‭ ‬جماهيره‭.‬

والأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬الشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬تعرّضت‭ ‬لأربع‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬رغم‭ ‬انّه‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬الافضل‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬12‭ ‬هدفًا‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭)‬،‭ ‬بيد‭ ‬أنّ‭ ‬دفاعه‭ ‬جاء‭ ‬كارثيًا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تلقى‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬15‭ ‬هدفاً‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬لناد‭ ‬انكليزي‭.‬





‮«‬موسم‭ ‬الرعب‮»‬‭ ‬

لم‭ ‬يمرّ‭ ‬خروج‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬تضمّ‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬المتأهل‭ ‬بمفاجأة‭ ‬لافتة،‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي،‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحافة‭ ‬البريطانية‭.‬

افتتحت‭ ‬‮«‬تايمز‮»‬‭ ‬صفحاتها‭ ‬الرياضية‭ ‬بصورة‭ ‬للقائد‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬ساجداً‭ ‬وقبضة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬وعنونت‭ ‬‮«‬الحضيض‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬واضحة‭ ‬الى‭ ‬الدرك‭ ‬الذي‭ ‬وصله‭ ‬النادي‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬ليونايتد،‭ ‬موسم‭ ‬الرعب‭ ‬الذي‭ ‬يأخذ‭ ‬منعطفا‭ ‬جديدا‮»‬‭.‬

وألقت‭ ‬‮«‬صن‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬الفشل‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬حصوله‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬العزاء‭ ‬بالتأهل‭ ‬الى‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروباليغ‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬يونايتد‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬أقصي،‭ ‬تم‭ ‬إقصاؤه‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬لقبها،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أمام‭ ‬يونايتد‭ ‬سوى‭ ‬مسابقتي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬وإحراز‭ ‬لقب‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬جيداً‭ ‬جداً‭ ‬قياساً‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬عيوبه‮»‬‭ ‬الحالية،‭ ‬وانقاذ‭ ‬موسمه‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬احد‭ ‬المراكز‭ ‬الاربعة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ولخّص‭ ‬المدافع‭ ‬التاريخي‭ ‬ليونايتد‭ ‬ريو‭ ‬فرديناند‭ ‬ظروف‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬الأسوأ‭. ‬فضلت‭ ‬مغادرة‭ ‬أوروبا‭ ‬بالكامل‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬واستعادة‭ ‬لياقة‭ ‬اللاعبين‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬يوروبا‭ ‬ليغ‭ ‬وبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‮»‬





مواجهة‭ ‬ليفربول‭ ‬الاحد

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم،‭ ‬يحتل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬نيوكاسل‭ ‬وبرايتون،‭ ‬وهو‭ ‬خارج‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬مذلّة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬بورنموث‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭.‬

خسر‭ ‬يونايتد‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والمفارقة‭ ‬انّه‭ ‬عدد‭ ‬الهزائم‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بأكمله‭ (‬في‭ ‬62‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬حين‭ ‬ظنّ‭ ‬كثيرون‭ ‬انّه‭ ‬بداية‭ ‬عودة‭ ‬يونايتد‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬من‭ ‬التألق،‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬من‭ ‬أياكس‭ ‬مزهواً‭ ‬بنتائجه‭ ‬الواعدة‭.‬

إلا‭ ‬انّ‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬للمدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬يبدو‭ ‬مظلمًا‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭ ‬والإصابات،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬بسبب‭ ‬اوضاع‭ ‬اللاعبَين‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ (‬يخضع‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬شبهات‭ ‬تعنيف‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭) ‬ومايسون‭ ‬غرينوود‭ (‬استغنى‭ ‬عنه‭ ‬النادي‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بمحاولة‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬فتاة‭) ‬والكباش‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭.‬

الظروف‭ ‬الملبّدة‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الاحمر‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الفنيات،‭ ‬فالنادي‭ ‬يعيش‭ ‬باستمرار‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬العلاقة‭ ‬المضطربة‭ ‬بين‭ ‬مشجعيه‭ ‬ومالكي‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬عائلة‭ ‬غلايزر‮»‬،‭ ‬سيما‭ ‬وانّ‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬الجزئية‭ ‬او‭ ‬الكلية‭ ‬لأسهم‭ ‬النادي‭ ‬والمستمرة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬العام‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬المشجعين‭.‬

وقد‭ ‬تصبح‭ ‬الامور‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬يونايتد‭ ‬غريمه‭ ‬اللدود‭ ‬ليفربول‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الاحد‭. ‬ويخشى‭ ‬يونايتد‭ ‬تكرار‭ ‬الخسارة‭ ‬المذلّة‭ ‬امام‭ ‬ريدز‭ ‬0‭-‬7‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وتعرّض‭ ‬يونايتد‭ ‬لنكسة‭ ‬اضافية‭ ‬مع‭ ‬اصابة‭ ‬لاعبيه‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬ولوك‭ ‬شو‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬الاخيرة‭ ‬امام‭ ‬بايرن‭. ‬







