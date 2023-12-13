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كولن يغرم بسبب الألعاب النارية

12/13/2023 7:23:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دورتموند‭ (‬ألمانيا‭)
- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرّض‭ ‬كولن‭ ‬المهدّد‭ ‬بالهبوط‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الألمانية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لغرامة‭ ‬قياسيّة‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬قدرها‭ ‬595‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬نحو‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬بسبب‭ ‬إشعال‭ ‬ألعاب‭ ‬نارية‭ ‬وإلقاء‭ ‬مقذوفات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬إحدى‭ ‬مبارياته‭.‬

وهذه‭ ‬أكبر‭ ‬غرامة‭ ‬تُفرض‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬سلوك‭ ‬المشجعين‭.‬

وغرّم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬كولن‭ ‬بسبب‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬الديربي‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬لعدة‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬ويمكن‭ ‬للنادي‭ ‬استثمار‭ ‬ثلث‭ ‬الغرامة‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬أو‭ ‬تدابير‭ ‬حماية‭ ‬أخرى‭.‬

وعَد‭ ‬كولن‭ ‬بأن‭ ‬يقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تخفيض‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬للغرامة،‭ ‬وقال‭ ‬مديره‭ ‬الإداري‭ ‬كريستيان‭ ‬كيلر‭ ‬إن‭ ‬الغرامة‭ ‬تُلحق‭ ‬‮«‬ضرراً‭ ‬مالياً‭ ‬هائلاً‭ ‬بالنادي‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬كيلر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أقرّ‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الخطوط‭ ‬الحمر‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬تجاوزها‭... ‬تم‭ ‬تجاوزها‭ ‬بوضوح‭ ‬ضد‭ ‬غلادباخ‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬كولن‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬لكنه‭ ‬يحتل‭ ‬راهناً‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بفوزين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مباراة‭.‬

ورغم‭ ‬حظرها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭. ‬

غُرّم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬موسماً،‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬الإثنين‭ ‬وتعرض‭ ‬لعقوبة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬لسنتين‭ ‬تحرم‭ ‬جماهيره‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬بسبب‭ ‬استخدام‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭.‬

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