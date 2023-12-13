تيباس رئيسا لرابطة الدوري الإسباني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): أُعيد انتخاب خافيير تيباس رئيساً لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لمدة أربع سنوات جديدة، حسب ما ذكرت الرابطة الثلاثاء في بيان.
وأكدت الهيئة أنه أعيد تعيين المرشح الوحيد تيباس (61 عاماً) لولاية رابعة تواليا، من «دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العمومية».
وأقدم تيباس الذي كان قد استقال من منصبه قبل أسابيع عدة من موعد الانتخابات للترشح مجدداً، بإصلاح نظام حقوق البث التلفزيوني لكرة القدم الإسبانية في عام 2015 من خلال مركزية التسويق، بينما كان كل فريق في السابق يتفاوض بشكل منفصل مع هيئات البث.
كما وقف الرئيس السابق لنادي هويسكا خلف مبادرة جعل قوانين اللعب المالي النظيف أكثر صرامة من تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي «ويفا» لكرة القدم، مما يحد من إنفاق الأندية بمقدار ما تجنيه من أرباح.
وتم تخفيف صرامة هذا النظام أخيرا في مواجهة انتقادات العديد من الأندية، بما في ذلك برشلونة بسبب عدم قدرته على تسجيل الوافدين الجدد إلى صفوفه.
ويخوض تيباس أيضا حربا مفتوحة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، على غرار باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي اللذين يشوّهان السوق «بأموال لا يتم توليدها عن طريق كرة القدم» لكن من قبل جهات حكومية أجنبية. كما يعارض بشدة مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي سينافس دوري أبطال أوروبا.
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