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تيباس رئيسا لرابطة الدوري الإسباني

12/13/2023 7:23:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أُعيد‭ ‬انتخاب‭ ‬خافيير‭ ‬تيباس‭ ‬رئيساً‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬جديدة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الرابطة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬أعيد‭ ‬تعيين‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬تيباس‭ (‬61‭ ‬عاماً‭) ‬لولاية‭ ‬رابعة‭ ‬تواليا،‭ ‬من‭ ‬‮«‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‮»‬‭.‬

وأقدم‭ ‬تيباس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬للترشح‭ ‬مجدداً،‭ ‬بإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركزية‭ ‬التسويق،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬يتفاوض‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬مع‭ ‬هيئات‭ ‬البث‭.‬

كما‭ ‬وقف‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬هويسكا‭ ‬خلف‭ ‬مبادرة‭ ‬جعل‭ ‬قوانين‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬إنفاق‭ ‬الأندية‭ ‬بمقدار‭ ‬ما‭ ‬تجنيه‭ ‬من‭ ‬أرباح‭.‬

وتم‭ ‬تخفيف‭ ‬صرامة‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬انتقادات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برشلونة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭.‬

ويخوض‭ ‬تيباس‭ ‬أيضا‭ ‬حربا‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬اللذين‭ ‬يشوّهان‭ ‬السوق‭ ‬‮«‬بأموال‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬توليدها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬أجنبية‭. ‬كما‭ ‬يعارض‭ ‬بشدة‭ ‬مشروع‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬سينافس‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬


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