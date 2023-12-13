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برشلونة مُطالب بترشيد استهلاك المياه

12/13/2023 7:23:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬لوّح‭ ‬مجلس‭ ‬كاتالونيا‭ ‬العام‭ ‬بحظر‭ ‬الاستحمام‭ ‬في‭ ‬الصالات‭ ‬والمراكز‭ ‬الرياضية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬ملعب‭ ‬لويس‭ ‬كومبانيس‭ ‬مونتجويك‭ ‬ومركز‭ ‬التدريبات‭ ‬‮«‬سيوتات‭ ‬اسبورتيفا‭ ‬جوان‭ ‬غامبر‮»‬‭ ‬اللذين‭ ‬يستخدمهما‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬كإجراء‭ ‬تقشفي‭ ‬بسبب‭ ‬الجفاف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬كاتالونيا‭ ‬لإذاعة‭ ‬كادينا‭ ‬سير‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وسيبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بالإجراء‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬الكاتالونية‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الطوارئ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬الإقليم‭. ‬وسيتعيّن‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬‮«‬تعويض‮»‬‭ ‬تكلفة‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬ريّ‭ ‬العشب‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬والمركز‭ ‬التدريبي،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الاستحمام‭ ‬في‭ ‬المنزل‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬دافيد‭ ‬ماسكورت‭. ‬وحذّر‭ ‬ماسكورت‭ ‬في‭ ‬حديثٍ‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬كادينا‭ ‬سير‮»‬،‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬فريق‭ ‬برشلونة‭ ‬‮«‬باستهلاك‭ ‬المياه‭ ‬بنفس‭ ‬المستويات‭ ‬الحالية‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬التعويض‮»‬‭.‬

ويحتضن‭ ‬برشلونة‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لويس‭ ‬كومبانيس‭ ‬مونتجويك‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ملعبه‭ ‬التاريخيّ‭ ‬كامب‭ ‬نو،‭ ‬بسبب‭ ‬أعمال‭ ‬تطوير‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وزيادة‭ ‬سعة‭ ‬الملعب‭ ‬بـ11‭ ‬ألف‭ ‬مقعد‭.‬

وُيعدّ‭ ‬ملعب‭ ‬لويس‭ ‬كومبانيس‭ ‬خامس‭ ‬أكبر‭ ‬ملاعب‭ ‬إسبانيا‭ ‬وثاني‭ ‬أكبر‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كاتالونيا،‭ ‬ويتّسع‭ ‬لـ60‭.‬713‭ ‬متفرّجاً‭.‬


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