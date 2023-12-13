رجل ينافس امرأتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬لفرق‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬إكس‭) ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬تضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬جوناثان‭ ‬جيرالديز‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬برشلونة،‭ ‬والإنجليزية‭ ‬إيما‭ ‬هايز‭ ‬مدربة‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬والهولندية‭ ‬سارينا‭ ‬فيجمان‭ ‬مدربة‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬حفل‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوي‭ ‬فيفا‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بيست‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تُمنح‭ ‬للأداء‭ ‬التدريبي‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭.‬

وكون‭ ‬ناتان‭ ‬جيرالديز‭ ‬فريقا‭ ‬لا‭ ‬يقهر‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وحقق‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬57‭ ‬مباراة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬ضمن‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭.‬

كما‭ ‬صعد‭ ‬الفريق‭ ‬الكتالوني‭ ‬للسيدات‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فولفسبورج‭ ‬الألماني‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬فازت‭ ‬إيما‭ ‬هايز‭ ‬بجائزة‭ ‬الفيفا‭ ‬لأفضل‭ ‬مدربة‭ ‬لفرق‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وتتنافس‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتها‭ ‬فريق‭ ‬تشيلسي‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭ ‬مباراة‭.‬

كما‭ ‬فازت‭ ‬هايز‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬بالثنائية‭ ‬المحلية‭ ‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وتستعد‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬بقيادة‭ ‬منتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭.‬

وتعد‭ ‬سارينا‭ ‬فيجمان‭ ‬أيقونة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬النسائية،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدربة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬2017‭ ‬و2020‭ ‬و2022‭.‬

وقادت‭ ‬المدربة‭ ‬الهولندية‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬للتأهل‭ ‬لنهائي‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وفازت‭ ‬معه‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بلقبي‭ ‬كأس‭ ‬كلارك‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬والنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬فيناليسما‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬