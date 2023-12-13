رجل ينافس امرأتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
زيوريخ – (د ب أ): كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات في العالم للعام الجاري 2023.
وأشار «فيفا» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أمس الأربعاء إلى أن القائمة النهائية تضم كلا من الإسباني جوناثان جيرالديز مدرب فريق برشلونة، والإنجليزية إيما هايز مدربة تشيلسي الإنجليزي، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب إنجلترا.
ومن المنتظر أن يقام حفل الجوائز السنوي فيفا «ذا بيست» في العاصمة البريطانية لندن يوم 15 يناير المقبل.
وأوضح «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذه الجائزة تُمنح للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للسيدات خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023.
وكون ناتان جيرالديز فريقا لا يقهر في برشلونة توج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، وحقق سلسلة انتصارات متتالية في 57 مباراة قبل أن يتعادل مع إشبيلية في مايو الماضي بعدما ضمن التتويج بلقب الدوري.
كما صعد الفريق الكتالوني للسيدات إلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فولفسبورج الألماني بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية.
وسبق أن فازت إيما هايز بجائزة الفيفا لأفضل مدربة لفرق السيدات في العالم عام 2021، وتتنافس هذه المرة بفضل قيادتها فريق تشيلسي للتتويج بلقب الدوري بالفوز في 19 مباراة من أصل 22 مباراة.
كما فازت هايز مع الفريق اللندني بالثنائية المحلية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة، وتستعد لخوض تجربة جديدة بقيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الموسم الجاري.
وتعد سارينا فيجمان أيقونة بارزة في عالم الكرة النسائية، حيث فازت بجائزة أفضل مدربة في العالم ثلاث مرات في أعوام 2017 و2020 و2022.
وقادت المدربة الهولندية منتخب إنجلترا للتأهل لنهائي مونديال السيدات لأول مرة في تاريخه، وفازت معه أيضا خلال العام الجاري بلقبي كأس كلارك في فبراير الماضي والنسخة الأولى من كأس فيناليسما بالفوز على البرازيل بركلات الترجيح.
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