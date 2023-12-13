فريق الداخلية لهوكي الجليد يفوز على نادي المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فاز‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لرياضة‭ ‬هوكي‭ ‬الجليد‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬2،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬الهوكي‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بصالة‭ ‬مركز‭ ‬ارض‭ ‬المرح‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ .‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬اثارة‭ ‬وتألقا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنافس‭ ‬الفريقين،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬مشاركة‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أربعة‭ ‬فرق،‭ ‬فيما‭ ‬يهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬خططه‭ ‬وبرامجه‭ ‬لتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬ومشاركة‭ ‬فرق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭.‬



