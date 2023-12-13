فريق الداخلية لهوكي الجليد يفوز على نادي المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فاز فريق وزارة الداخلية لرياضة هوكي الجليد على منافسه فريق نادي المحرق بنتيجة 9 أهداف مقابل 2، وذلك ضمن منافسات الدوري البحريني لرياضة الهوكي التي أقيمت بصالة مركز ارض المرح بتنظيم من إدارة نادي البحرين .
وشهدت المباراة اثارة وتألقا من خلال تنافس الفريقين، حيث تعد مشاركة فريق وزارة الداخلية لهوكي الجليد الأولى في منافسات الدوري البحريني التي تضم أربعة فرق، فيما يهدف الاتحاد الرياضي للأمن العام الى تعزيز الروح الرياضية والتكامل بين الأندية انطلاقاً من خططه وبرامجه لتنمية مهارات ومشاركة فرق وزارة الداخلية في مختلف المسابقات محلياً ودولياً.
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