Thursday, 14 December 2023 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق الداخلية لهوكي الجليد يفوز على نادي المحرق

12/13/2023 7:23:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فاز‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لرياضة‭ ‬هوكي‭ ‬الجليد‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬2،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬الهوكي‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بصالة‭ ‬مركز‭ ‬ارض‭ ‬المرح‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ .‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬اثارة‭ ‬وتألقا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنافس‭ ‬الفريقين،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬مشاركة‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أربعة‭ ‬فرق،‭ ‬فيما‭ ‬يهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬خططه‭ ‬وبرامجه‭ ‬لتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬ومشاركة‭ ‬فرق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭.‬


MENAFN13122023000055011008ID1107592313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث