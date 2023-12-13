خالد العلان يقيّم حكام بطولة غرب آسيا للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كلف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اختصاصي ومقيم الحكام الآسيوي خالد العلان؛ للمشاركة في تقييم حكام مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين 2023.
وستقام مباريات البطولة في عمان بمشاركة 8 منتخبات.
وجاء التكليف من قبل الاتحاد الإقليمي لخالد العلان، حيث سيشرف على تقييم الأطقم التحكيمية لمباريات البطولة التي تم توزيع منتخباتها على مجموعتين.
ويأتي اختيار العلان تأكيدًا على مكانة الكوادر التحكيمية البحرينية التي تحقق نجاحات متواصلة عبر تواجدها في مختلف المحافل وعلى جميع الأصعدة، بما يعكس المكانة الرائدة للصافرة البحرينية والتطور اللافت والمشهود للتحكيم البحريني بمختلف عناصره؛ الأمر الذي يعزز مسيرة التحكيم البحريني عبر ما كسبه من ثقة محلية وقارية ودولية.
MENAFN13122023000055011008ID1107592312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.