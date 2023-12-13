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خالد العلان يقيّم حكام بطولة غرب آسيا للناشئين

12/13/2023 7:23:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كلف‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬اختصاصي‭ ‬ومقيم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬خالد‭ ‬العلان؛‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬حكام‭ ‬مباريات‭ ‬بطولة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬2023‭.‬

وستقام‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بمشاركة‭ ‬8‭ ‬منتخبات‭.‬

وجاء‭ ‬التكليف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإقليمي‭ ‬لخالد‭ ‬العلان،‭ ‬حيث‭ ‬سيشرف‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬لمباريات‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬منتخباتها‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭.‬

ويأتي‭ ‬اختيار‭ ‬العلان‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬متواصلة‭ ‬عبر‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬للصافرة‭ ‬البحرينية‭ ‬والتطور‭ ‬اللافت‭ ‬والمشهود‭ ‬للتحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬بمختلف‭ ‬عناصره؛‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬كسبه‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬محلية‭ ‬وقارية‭ ‬ودولية‭.‬

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