بإدارة حكم يوناني .. وإعادة النظام الدولي السابقالخميس انطلاق بطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬الخميس‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬برعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الوكيل‭ ‬الرسمي‭ ‬لساعات‭ ‬أوميغا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبهبهاني‭ ‬وأخوانه‭.‬

وقال‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬ومدير‭ ‬البطولة‭ ‬سمير‭ ‬شويطر‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لانطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬سباق‭ ‬ fleet ‭ ‬ race ‭ (‬السباق‭ ‬الجماعي‭) ‬فيما‭ ‬سيقام‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬ديسمبر‭ ‬سباق‭

‬ match ‭ ‬ racing ‭ (‬المواجهات‭ ‬الثنائية‭).‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬اليوناني‭ ‬ paul ‭ ‬ schilizzi ‭ ‬وستقام‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬وفقا‭ ‬لنظام‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬سابقا‭ ‬وتم‭ ‬إعادة‭ ‬تطبيقه‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬منذ‭ ‬سنتين‭ ‬ولاقى‭ ‬استحسانا‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭.‬

وأشار‭ ‬شويطر‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬منوها‭ ‬بالسمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬فهي‭ ‬فرصة‭ ‬طيبة‭ ‬للاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬وحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬المضياف‭ ‬ومعالمها‭ ‬السياحية‭ ‬البارزة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬القائمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭..‬‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬شويطر‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬جد‭ ‬واجتهاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقبال‭ ‬الضيوف‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬لعكس‭ ‬الصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬المضياف،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬وبالأخص‭ ‬فرقنا‭ ‬البحرينية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬