Thursday, 14 December 2023 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بإدارة حكم يوناني .. وإعادة النظام الدولي السابقالخميس انطلاق بطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية

12/13/2023 7:23:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬الخميس‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬برعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الوكيل‭ ‬الرسمي‭ ‬لساعات‭ ‬أوميغا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبهبهاني‭ ‬وأخوانه‭.‬

وقال‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬ومدير‭ ‬البطولة‭ ‬سمير‭ ‬شويطر‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لانطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬سباق‭ ‬ fleet ‭ ‬ race ‭ (‬السباق‭ ‬الجماعي‭) ‬فيما‭ ‬سيقام‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬ديسمبر‭ ‬سباق‭
 match ‭ ‬ racing ‭ (‬المواجهات‭ ‬الثنائية‭).‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬اليوناني‭ ‬ paul ‭ ‬ schilizzi ‭ ‬وستقام‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬وفقا‭ ‬لنظام‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬سابقا‭ ‬وتم‭ ‬إعادة‭ ‬تطبيقه‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬منذ‭ ‬سنتين‭ ‬ولاقى‭ ‬استحسانا‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭.‬

وأشار‭ ‬شويطر‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬منوها‭ ‬بالسمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬فهي‭ ‬فرصة‭ ‬طيبة‭ ‬للاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬وحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬المضياف‭ ‬ومعالمها‭ ‬السياحية‭ ‬البارزة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬القائمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭..‬‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬شويطر‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬جد‭ ‬واجتهاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقبال‭ ‬الضيوف‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬لعكس‭ ‬الصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬المضياف،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬وبالأخص‭ ‬فرقنا‭ ‬البحرينية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

MENAFN13122023000055011008ID1107592311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث