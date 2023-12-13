بإدارة حكم يوناني .. وإعادة النظام الدولي السابقالخميس انطلاق بطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق الخميس بطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية والتي تقام بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد برعاية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية وبدعم من مركز البحرين للمجوهرات الوكيل الرسمي لساعات أوميغا في مملكة البحرين وبهبهاني وأخوانه.
وقال أمين سر الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ومدير البطولة سمير شويطر إن اللجنة المنظمة باتت على أهبة الاستعداد لانطلاق البطولة حيث سيقام على مدار يومي 14 و 15 ديسمبر سباق fleet race (السباق الجماعي) فيما سيقام يومي 16 و17 ديسمبر سباق
match racing (المواجهات الثنائية).
وأضاف أن البطولة ستدار من قبل الحكم الدولي اليوناني paul schilizzi وستقام على مرحلتين وفقا لنظام البطولات الدولية المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي سابقا وتم إعادة تطبيقه من جديد منذ سنتين ولاقى استحسانا جيدا من اللاعبين.
وأشار شويطر أن جميع المنتخبات المشاركة قد وصلت إلى مملكة البحرين للمشاركة في البطولة بنسختها الـ 21 والتي من المؤمل أن تشهد منافسة قوية على المراكز الأولى، منوها بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها البطولة على مدار السنوات الماضية وهو ما دفع بالعديد من المنتخبات للتواجد في المملكة.
وأضاف «إننا حريصون على تنظيم البطولة بالتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد فهي فرصة طيبة للاعبين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة للتعرف على تاريخ وحضارة البحرين وشعبها المضياف ومعالمها السياحية البارزة، حيث إن تلك البطولة تتوافق مع الرؤية القائمة بتعزيز السياحة الرياضية لما لذلك من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني..».
وأوضح شويطر أن جميع اللجان العاملة تعمل بكل جد واجتهاد من أجل استقبال الضيوف بأفضل صورة وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم لعكس الصورة المشرفة عن مملكة البحرين وشعبها المضياف، متمنيا لجميع المنتخبات المشاركة وبالأخص فرقنا البحرينية التوفيق والنجاح.
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