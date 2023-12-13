مواجهات منتظر بدورينا أبرزها الأهلي والرفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستعد أنديتنا المحلية لاستئناف دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعد طيّ صفحة منافسات الدور الـ16 لكأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم ومشاركة الرفاع بكأس الاتحاد الآسيوي، إذ من المقرر أن تنطلق منافسات دورينا عبر الجولة التاسعة على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 17 و18 و19 ديسمبر، حيث يلتقي في اليوم الأول الرفاع والأهلي في قمة منتظرة تعتبر الأبرز في هذه الجولة، وكذلك الخالدية والشباب، وباليوم التالي سترة والحالة والرفاع الشرقي مع المحرق، وأخيرًا البسيتين والحد والمنامة يواجه النجمة.
وتعتبر مواجهة الأهلي والرفاع من أبرز مواجهات الجولة لما لها من قيمة وإثارة كروية عطفًا على ما يقدمانه في الفترة الماضية رغم الفوارق الفنية التي تصب لصالح «السماوي». كما تتجه الأنظار نحو الخالدية الذي تعاقد مع المدرب علي عاشور حينما يلتقي الشباب. أما لقاء سترة والحالة فلا يقل شأنًا من القوة والمتعة في ظل تكافئهما، والأمر نفسه ينطبق على مباراة البسيتين والحد. كما أن مباراة الرفاع الشرقي والمحرق محط اهتمام رغم ما يعانيه الرفاع الشرقي في الفترة الأخيرة أمام صحوة تدريجية لكتيبة المدرب محمد الشملان. وفي المباراة الأخيرة، يترقب الجمهور النجماوي هوية فريقهم بقيادة المدرب أحمد عيسى حينما يواجه المنامة المنتشي بتأهله لربع «أغلى الكؤوس»
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد (14 نقطة)، الخالدية والرفاع الشرقي (13 نقطة) لكل منهما، الرفاع (13 نقطة) من 6 مواجهات، النجمة، المحرق والحالة (12 نقطة)، سترة (9 نقاط) من 7 مباريات، المنامة (8 نقاط)، الحد (7 نقاط)، الشباب (7 نقاط) من 7 مباريات، وأخيرًا البسيتين (6 نقاط).
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