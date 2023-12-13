مواجهات منتظر بدورينا أبرزها الأهلي والرفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬ الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تستعد‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية‭ ‬لاستئناف‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬طيّ‭ ‬صفحة‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الـ16‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومشاركة‭ ‬الرفاع‭ ‬بكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬دورينا‭ ‬عبر‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أيام‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬17‭ ‬و18‭ ‬و19‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬الرفاع‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬منتظرة‭ ‬تعتبر‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الخالدية‭ ‬والشباب،‭ ‬وباليوم‭ ‬التالي‭ ‬سترة‭ ‬والحالة‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مع‭ ‬المحرق،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬البسيتين‭ ‬والحد‭ ‬والمنامة‭ ‬يواجه‭ ‬النجمة‭.‬

وتعتبر‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬والرفاع‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مواجهات‭ ‬الجولة‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬وإثارة‭ ‬كروية‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمانه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬رغم‭ ‬الفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬السماوي‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬نحو‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬حينما‭ ‬يلتقي‭ ‬الشباب‭. ‬أما‭ ‬لقاء‭ ‬سترة‭ ‬والحالة‭ ‬فلا‭ ‬يقل‭ ‬شأنًا‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬والمتعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تكافئهما،‭ ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬البسيتين‭ ‬والحد‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والمحرق‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يعانيه‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬صحوة‭ ‬تدريجية‭ ‬لكتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يترقب‭ ‬الجمهور‭ ‬النجماوي‭ ‬هوية‭ ‬فريقهم‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬المنامة‭ ‬المنتشي‭ ‬بتأهله‭ ‬لربع‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬

ويتصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الخالدية‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬الرفاع‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬6‭ ‬مواجهات،‭ ‬النجمة،‭ ‬المحرق‭ ‬والحالة‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬سترة‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬7‭ ‬مباريات،‭ ‬المنامة‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الحد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الشباب‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬7‭ ‬مباريات،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬البسيتين‭ (‬6‭ ‬نقاط‭).‬