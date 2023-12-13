التعادل السلبي بين ((جيبك)) و((بابكو للاستكشاف والإنتاج))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خرجا‭ ‬فريقا‭ ‬جيبك‭ ‬وبابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬لفريق‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬متوسطا‭ ‬وأقل‭ ‬المباريات‭ ‬فنيا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬إذ‭ ‬تأثر‭ ‬الفريقان‭ ‬بالنتائج‭ ‬السلبية‭ ‬وتراجعهما‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬ليظهر‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬هادئا‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المحاولات‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬افتقدت‭ ‬التركيز‭ ‬والاستغلال‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬صفر‭-‬صفر‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬أفضل‭ ‬حالا،‭ ‬فقد‭ ‬تكرر‭ ‬ضياع‭ ‬الفرص،‭ ‬وغاب‭ ‬الحماس‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار،‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬النجاعة‭ ‬الهجومية‭ ‬لتمر‭ ‬الدقائق‭ ‬دون‭ ‬كسر‭ ‬إلى‭ ‬النتيجة‭ ‬السلبية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المحاولات‭ ‬من‭ ‬مهاجمي‭ ‬الفريقين‭. ‬وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬السيدعدنان‭ ‬محمد‭ ‬وعاونه‭ ‬عامر‭ ‬إبراهيم‭ ‬وعلي‭ ‬السرحان،‭ ‬ومراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭.‬