التعادل السلبي بين ((جيبك)) و((بابكو للاستكشاف والإنتاج))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خرجا فريقا جيبك وبابكو للاستكشاف والإنتاج بنتيجة التعادل السلبي في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، في المباراة التي جعتهما أمس الأول في ختام مباريات القسم الأول. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
ولم تكن هناك أفضلية واضحة لفريق على فريق آخر في هذا اللقاء الذي جاء متوسطا وأقل المباريات فنيا في الجولة الخامسة، إذ تأثر الفريقان بالنتائج السلبية وتراجعهما إلى الخلف في الترتيب العام، ليظهر الشوط الأول هادئا مع بعض المحاولات من هنا وهناك افتقدت التركيز والاستغلال لينتهي الشوط بنتيجة التعادل السلبي صفر-صفر.
ولم تكن الحصة الثانية أفضل حالا، فقد تكرر ضياع الفرص، وغاب الحماس والرغبة في تحقيق الانتصار، مع غياب النجاعة الهجومية لتمر الدقائق دون كسر إلى النتيجة السلبية، على الرغم من بعض المحاولات من مهاجمي الفريقين. وانتهت المباراة بالنتيجة السلبية.
أدار اللقاء الحكم السيدعدنان محمد وعاونه عامر إبراهيم وعلي السرحان، ومراقب المباراة الحكم الرابع محمد إبراهيم.
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