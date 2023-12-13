الجماهير مدعوة مجانا.. في حلبة البحرين الدولية..انطلاق مهرجان BEYON للسرعة ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستضيف حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بعيدها الوطني المجيد، نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات أبرزها عروض الألعاب النارية، ومهرجان BEYON للسرعة وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر.
وتدعو حلبة البحرين الدولية جماهيرها إلى الحضور والدخول مجانا للاستمتاع بفعاليات مهرجان السرعة الذي سينطلق يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر، حيث تفتح الحلبة أبوابها للجماهير من 9 صباحا حتى 4 مساء.
كما ستضيء سماء حلبة البحرين الدولية مساء يوم السبت الموافق 16 ديسمبر عروض الألعاب النارية كأبرز فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين في تمام الساعة 7 مساء، فلا تفوتوا الحضور والاستمتاع بعروض الألعاب النارية.
وسينطلق مهرجان السرعة ببطولتين هما بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط وبطولة الفورمولا 4 السعودية، وذلك لأول مرة على الإطلاق. حيث تنطلق البطولة في جولتها الافتتاحية نهاية هذا الأسبوع، ما يجعلها إضافة مثيرة إلى القائمة الطويلة والمرموقة من البطولات الدولية والإقليمية والمحلية التي تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية.
وتنطلق جولات بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط التي تعتبر حلبة البحرين الدولية موطنا لها في جميع أنحاء الخليج، كحلبة دبي أوتودروم وحلبة مرسى ياس في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حلبة كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية.
وعلى عكس الجولات السابقة، ستنطلق هذه الجولة بحصتي تأهيل منفصلتين، الأولى يوم الجمعة والثانية يوم السبت، وكل منهما تحدد خط الانطلاق لسباقي الجولة، ويتضمن تقويم البطولة ست جولات، حيث انطلقت الشهر الماضي إحدى هذه الجولات وكسباق مساند لبطولة العالم للتحمل من خلال سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات.
أما بطولة الفورمولا 4 السعودية فهي بطولة أحادية المقعد، مقرها في المملكة العربية السعودية. ويتنافس السائقون في سيارات السباق من نوع FIA F 4 Generation 2، بهدف تطوير مواهبهم في بيئة احترافية.
وتعتبر الجولة المقامة في البحرين هي الجولة الأولى من أصل ست جولات في هذا الموسم، حيث ستزور البطولة أيضًا حلبة لوسيل الدولية في قطر في يناير، والكويت في يناير وفبراير، ومن ثم الجولتين الختاميتين في حلبة كورنيش جدة في مارس.
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