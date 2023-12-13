الجماهير مدعوة مجانا.. في حلبة البحرين الدولية..انطلاق مهرجان BEYON للسرعة ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعيدها‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬حافلة‭ ‬بالفعاليات‭ ‬أبرزها‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية،‭ ‬ومهرجان‭ ‬ BEYON ‭ ‬للسرعة‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافقين‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر‭.‬

وتدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والدخول‭ ‬مجانا‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بفعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬السرعة‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافقين‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬أبوابها‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء‭.‬

كما‭ ‬ستضيء‭ ‬سماء‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬كأبرز‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساء،‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬الحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭.‬

وسينطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬السرعة‭ ‬ببطولتين‭ ‬هما‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وبطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬إضافة‭ ‬مثيرة‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬الطويلة‭ ‬والمرموقة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والمحلية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وتنطلق‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطنا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الخليج،‭ ‬كحلبة‭ ‬دبي‭ ‬أوتودروم‭ ‬وحلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة،‭ ‬ستنطلق‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بحصتي‭ ‬تأهيل‭ ‬منفصلتين،‭ ‬الأولى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬والثانية‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬وكل‭ ‬منهما‭ ‬تحدد‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬لسباقي‭ ‬الجولة،‭ ‬ويتضمن‭ ‬تقويم‭ ‬البطولة‭ ‬ست‭ ‬جولات،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الجولات‭ ‬وكسباق‭ ‬مساند‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

أما‭ ‬بطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية‭ ‬فهي‭ ‬بطولة‭ ‬أحادية‭ ‬المقعد،‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬ويتنافس‭ ‬السائقون‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ FIA ‭ ‬ F 4‭ ‬ Generation ‭ ‬2،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬مواهبهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬احترافية‭.‬

وتعتبر‭ ‬الجولة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬ستزور‭ ‬البطولة‭ ‬أيضًا‭ ‬حلبة‭ ‬لوسيل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتين‭ ‬الختاميتين‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬