Thursday, 14 December 2023 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجماهير مدعوة مجانا.. في حلبة البحرين الدولية..انطلاق مهرجان BEYON للسرعة ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني

12/13/2023 7:23:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعيدها‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬حافلة‭ ‬بالفعاليات‭ ‬أبرزها‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية،‭ ‬ومهرجان‭ ‬ BEYON ‭ ‬للسرعة‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافقين‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر‭.‬

وتدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والدخول‭ ‬مجانا‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بفعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬السرعة‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافقين‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬أبوابها‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء‭.‬

كما‭ ‬ستضيء‭ ‬سماء‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬كأبرز‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساء،‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬الحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭.‬

وسينطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬السرعة‭ ‬ببطولتين‭ ‬هما‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وبطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬إضافة‭ ‬مثيرة‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬الطويلة‭ ‬والمرموقة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والمحلية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وتنطلق‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطنا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الخليج،‭ ‬كحلبة‭ ‬دبي‭ ‬أوتودروم‭ ‬وحلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة،‭ ‬ستنطلق‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بحصتي‭ ‬تأهيل‭ ‬منفصلتين،‭ ‬الأولى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬والثانية‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬وكل‭ ‬منهما‭ ‬تحدد‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬لسباقي‭ ‬الجولة،‭ ‬ويتضمن‭ ‬تقويم‭ ‬البطولة‭ ‬ست‭ ‬جولات،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الجولات‭ ‬وكسباق‭ ‬مساند‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

أما‭ ‬بطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية‭ ‬فهي‭ ‬بطولة‭ ‬أحادية‭ ‬المقعد،‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬ويتنافس‭ ‬السائقون‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ FIA ‭ ‬ F 4‭ ‬ Generation ‭ ‬2،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬مواهبهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬احترافية‭.‬

وتعتبر‭ ‬الجولة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬ستزور‭ ‬البطولة‭ ‬أيضًا‭ ‬حلبة‭ ‬لوسيل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتين‭ ‬الختاميتين‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬كورنيش‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬

MENAFN13122023000055011008ID1107592307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث