البسيتين وبني جمرة يفوزان في دوري الاتحاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهدت‭ ‬انطلاقة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬انتصارين،‭ ‬إذ‭ ‬تفوق‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬14،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬ومحمد‭ ‬منصور‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬ليحصل‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬لاتحاد‭ ‬الريف‭.‬

جاءت‭ ‬المباراة‭ ‬متواضعة‭ ‬فنيا،‭ ‬أدارها‭ ‬البسيتين‭ ‬بخبرة‭ ‬عناصره،‭ ‬بينما‭ ‬قدم‭ ‬لاعبو‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬أداء‭ ‬اجتهاديا‭ ‬وفق‭ ‬إمكانات‭ ‬عناصره،‭ ‬وشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬مشاركة‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬البسيتين‭ ‬الجديد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحسين‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬ليحصل‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬17‭ ‬وأدار‭ ‬المباراة‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭.‬

تفوقت‭ ‬المقابلة‭ ‬على‭ ‬سابقتها،‭ ‬إذ‭ ‬حفلت‭ ‬بالحماسة‭ ‬والندية‭ ‬والتداول،‭ ‬خبرة‭ ‬وتجانس‭ ‬لاعبي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬رجحا‭ ‬كفة‭ ‬فريقهم،‭ ‬بينما‭ ‬لعب‭ ‬المعامير‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته،‭ ‬وافتقد‭ ‬حسن‭ ‬إنهاء‭ ‬الكرات‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الشوطين‭ ‬الأوليين،‭ ‬إذ‭ ‬بنى‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬توجيه‭ ‬إرساله‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬حسن‭ ‬القيم،‭ ‬بينما‭ ‬وجه‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إرساله‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬أمين‭ ‬محمد‭ ‬علي‭.‬

مباراتا‭ ‬اليوم

وتستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬عالي‭ ‬مع‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬ويتقابل‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والدير‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭.‬