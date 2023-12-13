البسيتين وبني جمرة يفوزان في دوري الاتحاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهدت انطلاقة منافسات دوري الاتحاد للكرة الطائرة انتصارين، إذ تفوق فريق البسيتين في المباراة الأولى على فريق اتحاد الريف بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-16، 25-19، 25-14، في اللقاء الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقاده الدوليان محمد عباس «أول» ومحمد منصور «ثان» ليحصل البسيتين على ثلاث نقاط مقابل لا شيء لاتحاد الريف.
جاءت المباراة متواضعة فنيا، أدارها البسيتين بخبرة عناصره، بينما قدم لاعبو اتحاد الريف أداء اجتهاديا وفق إمكانات عناصره، وشهد الشوط الثالث من المباراة مشاركة صانع ألعاب البسيتين الجديد أحمد عبدالحسين.
وفي المباراة الثانية فاز فريق بني جمرة بطل النسخة السابقة على فريق المعامير بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ليحصل بني جمرة على نقاطه الثلاث الأولى، وجاءت نتائج الأشواط 25-20، 25-18، 25-17 وأدار المباراة الدوليان علي مكي الشيخ «أول» وجعفر إبراهيم «ثان».
تفوقت المقابلة على سابقتها، إذ حفلت بالحماسة والندية والتداول، خبرة وتجانس لاعبي بني جمرة رجحا كفة فريقهم، بينما لعب المعامير أفضل مبارياته، وافتقد حسن إنهاء الكرات في الربع الأخير من الشوطين الأوليين، إذ بنى بني جمرة توجيه إرساله إلى استقبال حسن القيم، بينما وجه بني جمرة إرساله إلى استقبال أمين محمد علي.
مباراتا اليوم
وتستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى من دوري الاتحاد للكرة الطائرة، إذ تقام مباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، يلعب في الأولى فريقا عالي مع التضامن في تمام الساعة السادسة مساء، ويتقابل فريقا الشباب والدير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
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