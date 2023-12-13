مباراتان متكافئتان في استكمال الجولة (1) من دوري الاتحاد عالي عيونه على مربع الدوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬عالي‭ ‬مع‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬ويتقابل‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والدير‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭.‬





عالي×‭ ‬التضامن

نرى‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬أخذا‭ ‬حصتهما‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬الجادة‭ ‬التي‭ ‬خاضاها‭ ‬ضمن‭ ‬مناسبات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يقدما‭ ‬مباراة‭ ‬مفتوحة‭ ‬متكافئة،‭ ‬تجمع‭ ‬خبرة‭ ‬عالي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ،‭ ‬وشبابية‭ ‬التضامن‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭.‬

الفريقان‭ ‬يمنيان‭ ‬النفس‭ ‬أن‭ ‬يكونا‭ ‬ضمن‭ ‬الثمانية‭ ‬الأوائل،‭ ‬ومواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬تمثل‭ ‬الانطلاقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭.‬





الشباب‭ ‬×‭ ‬الدير

لا‭ ‬تخرج‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬قلناه‭ ‬عن‭ ‬سابقتها،‭ ‬فالنتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬ستكون‭ ‬معلقة‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير،‭ ‬ومما‭ ‬يصعب‭ ‬من‭ ‬التكهن‭ ‬بنتيجتها‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬قد‭ ‬تحسنت‭ ‬صورتهما‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وبدأ‭ ‬الانسجام‭ ‬يدب‭ ‬في‭ ‬مفاصل‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريقين،‭ ‬فحيوية‭ ‬الشباب‭ ‬بقيادة‭ ‬الكاميروني‭ ‬‮«‬بويومو‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬خبرة‭ ‬عناصر‭ ‬الدير‭. ‬

كيف‭ ‬ترى‭ ‬الفرق‭ ‬مباراتي‭ ‬اليوم؟

‭*‬ ‭ ‬أوضح‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬عالي‭ ‬وصانع‭ ‬ألعابه‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬بات‭ ‬جاهزا‭ ‬لمباريات‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬التضامن،‭ ‬إذ‭ ‬أنهم‭ ‬عرفوا‭ ‬نواقصهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لعبوها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬وأكسبتهم‭ ‬خبرة‭ ‬واستفادة‭ ‬خاصة‭ ‬أمام‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تفوقهم‭ ‬مستوى‭ ‬وتجربة،‭ ‬وأن‭ ‬فريقه‭ ‬ليس‭ ‬أمامه‭ ‬أي‭ ‬مبررات‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬المطلوب‭ ‬منه‭ ‬وفق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬المدرب،‭ ‬وبات‭ ‬حاليا‭ ‬هدفهم‭ ‬الذي‭ ‬يسعون‭ ‬إليه‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أضلاع‭ ‬المربع‭.‬

‭*‬ ‭ ‬ويرى‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬الدير‭ ‬أحمد‭ ‬كريم‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬بات‭ ‬جاهزا‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬والهدف‭ ‬المشروع‭ ‬للجميع‭ ‬هو‭ ‬الفوز،‭ ‬وأنهم‭ ‬هيئوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬للشباب،‭ ‬وتابعوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬له،‭ ‬وتبقى‭ ‬المباراة‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬إذ‭ ‬أنهم‭ ‬سيخوضونها‭ ‬بخبرتهم‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة،‭ ‬وتبقى‭ ‬الكلمة‭ ‬لما‭ ‬يقدم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

‭*‬ ‭ ‬وقال‭ ‬حسين‭ ‬حبيب‭ ‬كابتن‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬الآن‭ ‬دخلت‭ ‬مرحلة‭ ‬الجد،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬وقت‭ ‬للتراخي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬فرصة‭ ‬للتعويض،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يضعه‭ ‬زملاءه‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬إذ‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬لهم‭ ‬نهائيا‭ ‬قائما‭ ‬بذاته،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬تقديم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭.‬

‭*‬ ‭ ‬ووصف‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬عون‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬التضامن‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬للفريقين،‭ ‬وتكمن‭ ‬صعوبتها‭ ‬في‭ ‬تكافؤ‭ ‬الطرفين،‭ ‬وأنهم‭ ‬باتوا‭ ‬جاهزين‭ ‬للمباراة‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الإرسال‭ ‬الفعال‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬المتماسك‭ ‬هما‭ ‬اللذان‭ ‬ستكون‭ ‬لهما‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬