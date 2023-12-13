مباراتان متكافئتان في استكمال الجولة (1) من دوري الاتحاد عالي عيونه على مربع الدوري

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من دوري الاتحاد للكرة الطائرة، إذ تقام مباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، يلعب في الأولى فريقا عالي مع التضامن في تمام الساعة السادسة مساء، ويتقابل فريقا الشباب والدير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
عالي× التضامن
نرى أن الفريقين أخذا حصتهما من التجربة خلال المباريات الست الجادة التي خاضاها ضمن مناسبات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، وينتظر أن يقدما مباراة مفتوحة متكافئة، تجمع خبرة عالي بقيادة مدربه حسين محفوظ، وشبابية التضامن بقيادة مدربه يونس الهدار.
الفريقان يمنيان النفس أن يكونا ضمن الثمانية الأوائل، ومواجهة اليوم تمثل الانطلاقة لتحقيق الهدف.
الشباب × الدير
لا تخرج هذه المباراة عن إطار ما قلناه عن سابقتها، فالنتيجة النهائية ستكون معلقة حتى الرمق الأخير، ومما يصعب من التكهن بنتيجتها أن الفريقين قد تحسنت صورتهما في الآونة الأخيرة، وبدأ الانسجام يدب في مفاصل تشكيلة الفريقين، فحيوية الشباب بقيادة الكاميروني «بويومو» أمام خبرة عناصر الدير.
كيف ترى الفرق مباراتي اليوم؟
* أوضح حسين علي كابتن طائرة عالي وصانع ألعابه بأن فريقه بات جاهزا لمباريات دوري الاتحاد ابتداء من اليوم أمام التضامن، إذ أنهم عرفوا نواقصهم من خلال المباريات التي لعبوها في دوري عيسى بن راشد العام وأكسبتهم خبرة واستفادة خاصة أمام الفرق التي تفوقهم مستوى وتجربة، وأن فريقه ليس أمامه أي مبررات أن لا يقدم المطلوب منه وفق الاستراتيجية التي وضعها المدرب، وبات حاليا هدفهم الذي يسعون إليه يتمثل في أن يكونوا واحدا من أضلاع المربع.
* ويرى كابتن طائرة الدير أحمد كريم أن فريقه بات جاهزا لمباراة اليوم أمام الشباب والهدف المشروع للجميع هو الفوز، وأنهم هيئوا أنفسهم للشباب، وتابعوا أكثر من مباراة له، وتبقى المباراة متساوية بين الفريقين إذ أنهم سيخوضونها بخبرتهم أمام فريق يغلب على عناصر الوجوه الشابة، وتبقى الكلمة لما يقدم في الملعب.
* وقال حسين حبيب كابتن طائرة الشباب أن الفرق الثمانية الآن دخلت مرحلة الجد، ولا يوجد وقت للتراخي في ظل عدم وجود فرصة للتعويض، وهذا ما ينبغي أن يضعه زملاءه في الشباب بعين الاعتبار، إذ كل مباراة باتت تشكل لهم نهائيا قائما بذاته، وهذا يتطلب منهم تقديم أقصى ما لديهم.
* ووصف محمد علي عون صانع ألعاب التضامن أن المباراة صعبة للفريقين، وتكمن صعوبتها في تكافؤ الطرفين، وأنهم باتوا جاهزين للمباراة التي يرى أن الإرسال الفعال وحائط الصد المتماسك هما اللذان ستكون لهما الكلمة في الملعب.
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