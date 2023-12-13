في انطلاق الجولة السابعة من دوري زين صالة ((أم الحصم)) تحتضن القمة التقليدية بين المنامة والأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحتضن‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬القمة‭ ‬التقليدية‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يتفوق‭ ‬بسلاح‭ ‬الجماهير‭ ‬إلى‭ ‬الإطاحة‭ ‬بغريمه‭ ‬المنامة‭ ‬وخطف‭ ‬الصدارة‭ ‬مستغلا‭ ‬غياب‭ ‬جماهير‭ ‬منافسه‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭.‬

يدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬جاءت‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬المنامة‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الفريقان‭ ‬يطمحان‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬رغم‭ ‬ضمانهما‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

ويشتد‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬ويريد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬أن‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬الآخر،‭ ‬والمنافسة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬تاريخية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويحظى‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬سنشاهد‭ ‬المدرج‭ ‬أصفر‭ ‬فقط‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬الدخول‭ ‬متاح‭ ‬للجماهير‭ ‬الأهلاوية،‭ ‬بينما‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬القمة‭ ‬باستثناء‭ ‬ربما‭ ‬مدرج‭ ‬العائلات‭ ‬والمقاعد‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ستباع‭ ‬التذاكر‭ ‬بجوار‭ ‬الصالة‭ ‬وسيبدأ‭ ‬البيع‭ ‬قبل‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المواجهة‭ ‬أي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬البيع‭ ‬سيكون‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭. ‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬34‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة،‭ ‬حيث‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬حقبة‭ ‬يسيطر‭ ‬فريق‭ ‬لسنوات‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭ ‬ليكسر‭ ‬سيطرته‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬عودة‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬البطولات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقصى‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬بطولتي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭.‬

وتطال‭ ‬الترشيحات‭ ‬المنامة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والانسجام‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬ووجود‭ ‬البدلاء‭ ‬الجاهزين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬التي‭ ‬جناها‭ ‬المنامة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬بنسختيه‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬المنامة‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى،‭ ‬ويتصدر‭ ‬حاليا‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية،‭ ‬بل‭ ‬ويقدم‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رائعة‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تأثر‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬وقلة‭ ‬الاحتكاك،‭ ‬ولكن‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يمتلك‭ ‬الأهلي‭ ‬العناصر‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومجاراة‭ ‬المنامة‭ ‬وربما‭ ‬التفوق‭ ‬عليه‭.‬

وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬ومتجانس‭ ‬مثل‭ ‬المنامة،‭ ‬ويقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬مستويات‭ ‬تصاعدية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬استبدال‭ ‬المحترفين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مستويات‭ ‬المنامة‭ ‬وبالخصوص‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬والفريق‭ ‬أصبح‭ ‬متمرسا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ويمتلك‭ ‬النضج‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أصعب‭ ‬المباريات‭.‬

ويقود‭ ‬المنامة‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬المتوقعة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬شاكر‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬والأمريكيين‭ ‬ترافين‭ ‬ودومنيك،‭ ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬الأهلي‭ ‬المدرب‭ ‬التركي‭ ‬أنداك‭ ‬ياييسيير‭ ‬ويعتمد‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬وهشام‭ ‬سرحان‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭ ‬والأمريكيين‭ ‬ادريان‭ ‬وماكلين‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬لاعبو‭ ‬الفريقين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬ويتفوق‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬بوجود‭ ‬نجمه‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يمتلك‭ ‬الأهلي‭ ‬لاعبا‭ ‬قويا‭ ‬تحت‭ ‬الحلق‭ ‬وهو‭ ‬الأمريكي‭ ‬ادريان‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يبسط‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬إيقافه‭.‬

ويمتاز‭ ‬الفريقان‭ ‬بالسرعة‭ ‬والاختراقات‭ ‬والمهارات‭ ‬الفردية،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الترشيحات‭ ‬تميل‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المنامة‭ ‬لكنا‭ ‬أمام‭ ‬قمة‭ ‬فنية‭ ‬لن‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية،‭ ‬والأهلي‭ ‬بخبرة‭ ‬نجومه‭ ‬يستطيع‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬قد‭ ‬يقوده‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭.‬