في انطلاق الجولة السابعة من دوري زين صالة ((أم الحصم)) تحتضن القمة التقليدية بين المنامة والأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحتضن صالة اتحاد السلة بأم الحصم اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء القمة التقليدية بين فريقي المنامة والأهلي في انطلاق الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
ويسعى الأهلي الذي يتفوق بسلاح الجماهير إلى الإطاحة بغريمه المنامة وخطف الصدارة مستغلا غياب جماهير منافسه بسبب عقوبة الإيقاف.
يدخل الأهلي اللقاء برصيد 11 نقطة من خمسة انتصارات وخسارة واحدة جاءت أمام النويدرات في افتتاح الدوري، في المقابل لم يخسر المنامة أي مباراة وفاز في خمس مباريات متتالية ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، وبالتالي الفريقان يطمحان إلى الصدارة رغم ضمانهما التأهل إلى الدورة السداسية.
ويشتد التنافس في مثل هذه اللقاءات ويريد كل فريق أن يتفوق على الآخر، والمنافسة بين المنامة والأهلي تاريخية منذ تأسيس اللعبة في مملكة البحرين، ويحظى كل منهما بدعم ومساندة جماهيرية كبيرة، غير أن اليوم سنشاهد المدرج أصفر فقط حيث سيكون الدخول متاح للجماهير الأهلاوية، بينما لن تتمكن جماهير المنامة من حضور القمة باستثناء ربما مدرج العائلات والمقاعد المحدودة في المنصة الرئيسية.
وفي السياق ذاته ستباع التذاكر بجوار الصالة وسيبدأ البيع قبل ساعتين من انطلاق المواجهة أي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، علما أن البيع سيكون بالتنسيق والتعاون مع النادي الأهلي.
وبالعودة إلى آخر 34 مواجهة بين الفريقين منذ عام 2016 نجد أن كل فريق فاز في 17 مباراة، حيث نجد أن كل حقبة يسيطر فريق لسنوات ثم يأتي الفريق الآخر ليكسر سيطرته كما حدث في الموسم الماضي الذي شهد عودة المنامة إلى البطولات بعد أن أقصى الأهلي من بطولتي الدوري والكأس.
وتطال الترشيحات المنامة لتحقيق الفوز في ظل الاستقرار الفني والانسجام بين اللاعبين ووجود البدلاء الجاهزين، إلى جانب الجاهزية التامة التي جناها المنامة بعد مشاركته في بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) بنسختيه الأولى والثانية، علما أن المنامة حقق لقب النسخة الأولى، ويتصدر حاليا مجموعته في النسخة الثانية، بل ويقدم مستويات أكثر من رائعة ويعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
في الجانب الآخر تأثر الأهلي من غيابه عن المشاركات الخارجية وقلة الاحتكاك، ولكن بالرغم من ذلك يمتلك الأهلي العناصر المميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مباراة كبيرة ومجاراة المنامة وربما التفوق عليه.
وستكون المواجهة اختبارا حقيقيا صعبا على الأهلي في مواجهة فريق قوي ومتجانس مثل المنامة، ويقدم الأهلي مستويات تصاعدية في الفترة الأخيرة خاصة بعد استبدال المحترفين، إلا أن مستويات المنامة وبالخصوص على المستوى الخارجي أفضل بكثير والفريق أصبح متمرسا أكثر من قبل ويمتلك النضج للتعامل مع أصعب المباريات.
ويقود المنامة المدرب اليوناني لينوس غافريال وتضم تشكيلته المتوقعة كلا من حسين شاكر ومصطفى حسين ومحمد أمير والأمريكيين ترافين ودومنيك، بينما يقود الأهلي المدرب التركي أنداك ياييسيير ويعتمد في تشكيلته على كل ميثم جميل وهشام سرحان وصباح حسين والأمريكيين ادريان وماكلين.
ومن المنتظر أن يسجل لاعبو الفريقين أكثر من 20 ثلاثية في المباراة، ويتفوق المنامة في هذا الجانب بوجود نجمه مصطفى حسين (موستي)، في المقابل يمتلك الأهلي لاعبا قويا تحت الحلق وهو الأمريكي ادريان الذي قد يبسط سيطرته في هذه المنطقة ومن الصعب إيقافه.
ويمتاز الفريقان بالسرعة والاختراقات والمهارات الفردية، ورغم أن الترشيحات تميل في صالح المنامة لكنا أمام قمة فنية لن تخلو من الإثارة والندية، والأهلي بخبرة نجومه يستطيع التعامل معها بشكل جيد قد يقوده إلى الفوز.
MENAFN13122023000055011008ID1107592304