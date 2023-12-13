حياة بنت عبدالعزيز توزع الشهادات على المشاركين في الدورة التدريبية لكرة الطاولة

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أسدل الستار على فعاليات الدورة التدريبية للمستوى الثالث التي نظمها الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتضامن الأولمبي بحضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومريم مردانة رئيسة قسم التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية البحرينية.
وأشادت الشيخة حياة بالتعاون المستمر القائم مع اللجنة الأولمبية البحرينية وجهودها النيرة في التعاون لتنظيم الدورة والاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتضامن الأولمبي.
ووزعت الشيخة حياة الشهادات على المشاركين في الدورة، وكرمت المحاضر الدولي المصري أحمد الدولتلي، حيث أشادت بجهود الدولتلي من خلال ما يتميز من كفاءة عالية في مجال التدريب وجهده في عمله مع الاتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وأكدت الشيخة حياة أن الدورة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد البحريني لكرة الطاولة في تطوير العمل داخل المنظومة للنهوض بأداء المدربين وصقل مهاراتهم، إضافة إلى تعزيز مستوى الاحترافية في التدريب وإثراء المعرفة في هذا المجال، علما أن هذا المستوى هو أعلى مستوى للتدريب بحسب منظومة الاتحاد الدولي.
وأشارت إلى أن المدربين ولله الحمد اكتسبوا المزيد من المهارات والمعرفة التي ستعزز مهاراتهم التدريبية من خلال ما تم تقديمه من محاضرات توافرت فيها الفرصة لتبادل الخبرات والآراء بين المدربين المشاركين، علاوة على الامكانيات والخبرة المتراكمة التي يمتلكها المحاضر أحمد الدولتلي.
وقالت الشيخة حياة إن الاتحاد حريص على إثراء المعرفة وتزويد المدربين بأدوات واستراتيجيات جديدة لتطوير الأداء التدريبي وهو ما سينعكس على أداء اللاعبين والمنتخبات الوطنية لكرة الطاولة، مشيدة بدور الدكتور نبيل طه مدير الأكاديمية الأولمبية باللجنة الأولمبية البحرينية وإسهاماته المتميزة، مهنئة كافة المشاركين في الدورة.
وشارك في الدورة 17 دارسا هم: بسام الشريفي (العراق)، رمزي مبروك (تونس)، عادل جواس (اليمن)، أسامة الحمصي (لبنان)، ومن البحرين كل من: عبدالجليل عبدالله، عبدالرحمن محمد، علوي هاشم، علي عبدالرسول، علي سلمان، أنور مكي، حمد بوحجي، حسن عبدالرحيم، حسين الهاشمي، صالح حسن، سلمان يوسف، وسيدعلي رضي وحسام داود.
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