حياة بنت عبدالعزيز توزع الشهادات على المشاركين في الدورة التدريبية لكرة الطاولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬للمستوى‭ ‬الثالث‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬والتضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومريم‭ ‬مردانة‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشادت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وجهودها‭ ‬النيرة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدورة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬والتضامن‭ ‬الأولمبي‭.‬

ووزعت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وكرمت‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬الدولتلي،‭ ‬حيث‭ ‬أشادت‭ ‬بجهود‭ ‬الدولتلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬وجهده‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭.‬

وأكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬المنظومة‭ ‬للنهوض‭ ‬بأداء‭ ‬المدربين‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬وإثراء‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬هو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬للتدريب‭ ‬بحسب‭ ‬منظومة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدربين‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬اكتسبوا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬التدريبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬محاضرات‭ ‬توافرت‭ ‬فيها‭ ‬الفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والآراء‭ ‬بين‭ ‬المدربين‭ ‬المشاركين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الامكانيات‭ ‬والخبرة‭ ‬المتراكمة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬المحاضر‭ ‬أحمد‭ ‬الدولتلي‭.‬

وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬المعرفة‭ ‬وتزويد‭ ‬المدربين‭ ‬بأدوات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬جديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬التدريبي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بدور‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬مدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وإسهاماته‭ ‬المتميزة،‭ ‬مهنئة‭ ‬كافة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬17‭ ‬دارسا‭ ‬هم‭: ‬بسام‭ ‬الشريفي‭ (‬العراق‭)‬،‭ ‬رمزي‭ ‬مبروك‭ (‬تونس‭)‬،‭ ‬عادل‭ ‬جواس‭ (‬اليمن‭)‬،‭ ‬أسامة‭ ‬الحمصي‭ (‬لبنان‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬عبدالجليل‭ ‬عبدالله،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد،‭ ‬علوي‭ ‬هاشم،‭ ‬علي‭ ‬عبدالرسول،‭ ‬علي‭ ‬سلمان،‭ ‬أنور‭ ‬مكي،‭ ‬حمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬حسين‭ ‬الهاشمي،‭ ‬صالح‭ ‬حسن،‭ ‬سلمان‭ ‬يوسف،‭ ‬وسيدعلي‭ ‬رضي‭ ‬وحسام‭ ‬داود‭.‬