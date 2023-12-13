نديبيلي: متحمس لانتزاع اللقب السيلاوي: أتطلع إلى تحقيق انتصار جديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال المقاتل الجنوب إفريقي نكوسي نديبيلي: «إن توريس «شورتي» أظهر عدم الاحترام قبل خوض المواجهة امامي، معتقدا ان المواجهة ستكون سهلة. فإنني متحمس جدا لخوض هذا النزال، وهدفي هو انتزاع اللقب من شورتي.
السيلاوي: كنت بحاجة إلى العودة من جديد
قال المقاتل الأردني البطل جراح السيلاوي: «كنت بحاجة للعودة مجددا لحلبات النزال وتحديدا لبطولة BRAVE CF . وعودتي هذه المرة ستكون متزامنة مع المواجهات العربية البريطانية الإيرلندية»، متطلعا الى تحقيق انتصار جديد في مسيرته في هذه الرياضة.
ويواجه السيلاوي المقاتل الصربي نيناد أفراموفيتش، حيث يحظى بفرصة أن يصبح أول مقاتل في التاريخ يحقق 10 انتصارات في BRAVE CF .
الدرباني طاقة لا مثيل لها
يمتلك المقاتل الاردني عز الدين الدرباني طاقة لا مثيل لها، حيث قدم واحدة من أكثر لحظات المواجهة الممتعة في رياضة فنون القتال المختلطة العربية في آخر مرة خاض فيها نزالا في البحرين.
ويستعدّ الدرباني للمشاركة في بطولة BRAVECF 80 وذلك عندما يواجه المقاتل الانجليزي دين جارنيت، ضمن المواجهات العربية الانجليزية الايرلندية بالبطولة.
هل يواصل اللبناني تألقه ؟
من المنتظر ان يخوض المقاتل اللبناني احمد لبان الملقب بـ The Shadow نزالا مرتقبا يجمعه بالمقاتل الإنجليزي جاك غرانت، ضمن اللقاءات الخاصة بالمقاتلين العرب والمقاتلين الانجليز والايرلنديين.
وكان المقاتل لبان قد قدم مستويات فنية كبيرة في نزاله الاخير امام المقاتل كارل بوث، ونجح في كسب ثقة لجنة التحكيم وتمكن من الفوز بقرار اللجنة بالإجماع.
فهل يواصل The Shadow تقديم تلك المستويات خلال مشاركته ببطولة BRAVE CF 80.
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