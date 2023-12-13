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نديبيلي: متحمس لانتزاع اللقب السيلاوي: أتطلع إلى تحقيق انتصار جديد

12/13/2023 7:23:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬المقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬توريس‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬أظهر‭ ‬عدم‭ ‬الاحترام‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المواجهة‭ ‬امامي،‭ ‬معتقدا‭ ‬ان‭ ‬المواجهة‭ ‬ستكون‭ ‬سهلة‭. ‬فإنني‭ ‬متحمس‭ ‬جدا‭ ‬لخوض‭ ‬هذا‭ ‬النزال،‭ ‬وهدفي‭ ‬هو‭ ‬انتزاع‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬شورتي‭.‬


السيلاوي‭: ‬كنت‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬جديد

قال‭ ‬المقاتل‭ ‬الأردني‭ ‬البطل‭ ‬جراح‭ ‬السيلاوي‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬بحاجة‭ ‬للعودة‭ ‬مجددا‭ ‬لحلبات‭ ‬النزال‭ ‬وتحديدا‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭. ‬وعودتي‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬ستكون‭ ‬متزامنة‭ ‬مع‭ ‬المواجهات‭ ‬العربية‭ ‬البريطانية‭ ‬الإيرلندية‮»‬،‭ ‬متطلعا‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

ويواجه‭ ‬السيلاوي‭ ‬المقاتل‭ ‬الصربي‭ ‬نيناد‭ ‬أفراموفيتش،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬بفرصة‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يحقق‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭. ‬


الدرباني‭ ‬طاقة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها

يمتلك‭ ‬المقاتل‭ ‬الاردني‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬الدرباني‭ ‬طاقة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬لحظات‭ ‬المواجهة‭ ‬الممتعة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬خاض‭ ‬فيها‭ ‬نزالا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ويستعدّ‭ ‬الدرباني‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVECF 80‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬الانجليزي‭ ‬دين‭ ‬جارنيت،‭ ‬ضمن‭ ‬المواجهات‭ ‬العربية‭ ‬الانجليزية‭ ‬الايرلندية‭ ‬بالبطولة‭.‬


هل‭ ‬يواصل‭ ‬اللبناني‭ ‬تألقه‭ ‬؟

من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يخوض‭ ‬المقاتل‭ ‬اللبناني‭ ‬احمد‭ ‬لبان‭ ‬الملقب‭ ‬بـ The ‭ ‬ Shadow ‭ ‬نزالا‭ ‬مرتقبا‭ ‬يجمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جاك‭ ‬غرانت،‭ ‬ضمن‭ ‬اللقاءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمقاتلين‭ ‬العرب‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الانجليز‭ ‬والايرلنديين‭.‬

وكان‭ ‬المقاتل‭ ‬لبان‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نزاله‭ ‬الاخير‭ ‬امام‭ ‬المقاتل‭ ‬كارل‭ ‬بوث،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بقرار‭ ‬اللجنة‭ ‬بالإجماع‭.‬

فهل‭ ‬يواصل‭ ‬ The ‭ ‬ Shadow ‭ ‬تقديم‭ ‬تلك‭ ‬المستويات‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭. ‬

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