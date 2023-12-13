24 ساعة تفصلنا عن الحدث الأكبر في أسبوع بريف الدولي للقتال 2023المنهالي: البحرين ((نور العين)) متميزة دائما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
24 ساعة تفصلنا عن إقامة بطولة BRAVE CF 80 الحدث الأكبر بفعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، الذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF في الفترة 15 - 16 ديسمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.
* فريق البحرين يضع اللمسات الأخيرة *
رفع فريق البحرين من حدة استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة BRAVE CF 80، وذلك من خلال التدريبات المكثفة التي يسعى من خلالها للوصول إلى الجاهزية المثالية، قبل خوض نزالات هذه البطولة.
ويسعى الفريق البحريني لوضع لمساته الفنية الأخيرة على التحضيرات التي تسبق هذه المشاركة، حيث يتطلع مقاتلو الفريق إلى تحقيق الانتصارات في جميع النزالات التي سيخوضونها في هذه البطولة العالمية.
ويشارك الفريق بـ5 مقاتلين يتقدمهم المقاتل حسين عياد، المقاتل محمد عباس، محمد السميع، والمقاتلة فابيولا ناسيمنتو والمقاتلة صابرينا دي سوزا، التي تبدأ أولى نزالاتها في مسيرتها الاحترافية في بطولة BRAVE CF .
* الكوهجي يدعو الجماهير البحرينية *
من جهته، وجه المقاتل المحترف حمزة الكوهجي الملقب بـ«فخر البحرين» الدعوة للجماهير البحرينية لمؤازرة فريق البحرين في بطولة BRAVE CF 80.
وقال الكوهجي: «أدعو الجماهير البحرينية للحضور ومؤازرة فريق البحرين الذي يشارك في بطولة BRAVE CF 80 ضمن مواجهات مقاتلي العرب ضد مقاتلي بريطانيا وإيرلندا. وأتطلع أن يقدم مقاتلو الفريق مستويات فنية كبيرة وأن يحققوا الانتصارات في جميع النزالات»، مؤكدا ثقته بمقاتلي الفريق البحريني في هذه المشاركة. وأضاف الكوهجي أن الفريق يخوض هذه المشاركة تحت قيادة المقاتل المحترف حسين عياد، مؤكدا دعمه الكبير للمقاتل عياد لقيادة الفريق البحريني في هذه المشاركة، مشيرا إلى أن عياد سيكون أمام فرصة كبيرة للعودة بقوة إلى حلبة النزالات عبر بطولة BRAVE CF 80.
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