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24 ساعة تفصلنا عن الحدث الأكبر في أسبوع بريف الدولي للقتال 2023المنهالي: البحرين ((نور العين)) متميزة دائما

12/13/2023 7:23:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

24‭ ‬ساعة‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬بفعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬15‭ - ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

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‭*‬ فريق‭ ‬البحرين‭ ‬يضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة ‭*‬

رفع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬استعداداته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المثالية،‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬نزالات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬لوضع‭ ‬لمساته‭ ‬الفنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬مقاتلو‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬النزالات‭ ‬التي‭ ‬سيخوضونها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

ويشارك‭ ‬الفريق‭ ‬بـ5‭ ‬مقاتلين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬المقاتل‭ ‬حسين‭ ‬عياد،‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬عباس،‭ ‬محمد‭ ‬السميع،‭ ‬والمقاتلة‭ ‬فابيولا‭ ‬ناسيمنتو‭ ‬والمقاتلة‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬أولى‭ ‬نزالاتها‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

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‭*‬ الكوهجي‭ ‬يدعو‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية ‭*‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬وجه‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‮«‬فخر‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الدعوة‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬لمؤازرة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭.‬

وقال‭ ‬الكوهجي‭: ‬‮«‬أدعو‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للحضور‭ ‬ومؤازرة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬ضمن‭ ‬مواجهات‭ ‬مقاتلي‭ ‬العرب‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإيرلندا‭. ‬وأتطلع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬مقاتلو‭ ‬الفريق‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬وأن‭ ‬يحققوا‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬النزالات‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ثقته‭ ‬بمقاتلي‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭. ‬وأضاف‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬حسين‭ ‬عياد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬دعمه‭ ‬الكبير‭ ‬للمقاتل‭ ‬عياد‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عياد‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للعودة‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬النزالات‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭. ‬

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