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المنهالي: البحرين دائما متميزة في تنظيم الفعاليات

12/13/2023 7:23:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬مبارك‭ ‬المنهالي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أي‭ ‬فعالية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تميزت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬واصفا‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬بالفريد‭ ‬والمميز،‭ ‬والذي‭ ‬أحدث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭.‬

وقال‭ ‬المنهالي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬نعتبرها‭ ‬دائما‭ ‬نور‭ ‬العين‭ ‬ودرة‭ ‬الخليج،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬بتنظيمها‭ ‬الرائع‭ ‬للبطولات‭. ‬فأسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬يشكل‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وهو‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يستقطب‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحالية‭ ‬3‭ ‬بطولات‭ ‬للمحترفين‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬للهواة‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬للشباب‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬ومقدرا‭ ‬كذلك‭ ‬جهود‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬الآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولتين‭ ‬الآسيويتين،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭.‬

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