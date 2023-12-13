المنهالي: البحرين دائما متميزة في تنظيم الفعاليات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة مبارك المنهالي أن مملكة البحرين دائما متميزة في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية، مضيفا أن البحرين تمتلك المقومات التي تسهم في نجاحها وتميزها في تنظيم أي فعالية، مشيرا إلى أن المملكة تميزت بشكل كبير في استضافة وتنظيم بطولات الرياضات القتالية ولا سيما رياضة فنون القتال المختلطة من خلال أسبوع بريف الدولي للقتال، واصفا هذا الحدث الرياضي بالفريد والمميز، والذي أحدث نقلة نوعية ليس فقط على مستوى المنطقة بل على المستويين القاري والدولي.
وقال المنهالي: «إن البحرين نعتبرها دائما نور العين ودرة الخليج، ودائما ما تتميز بتنظيمها الرائع للبطولات. فأسبوع بريف الدولي للقتال 2023 يشكل واحدا من الأحداث الرياضية الكبيرة وهو الاول من نوعه في العالم الذي يستقطب في نسخته الحالية 3 بطولات للمحترفين ضمن سلسلة بطولات BRAVE CF وبطولة آسيا الرابعة للهواة بطولة آسيا الأولى للشباب لفنون القتال المختلطة»، مشيدا بجهود منظمة بريف برئاسة السيد محمد شاهد في تنظيم أسبوع بريف الدولي للقتال، ومقدرا كذلك جهود الاتحادين البحريني الآسيوي لفنون القتال المختلطة برئاسة السيد محمد قمبر في تنظيم البطولتين الآسيويتين، متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.
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