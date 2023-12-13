واشنطن تعلّق ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال

وأضافت ان الخارجية الأميركية أرجأت صفقة بيع البنادق للاحتلال للمراجعة بعد أسابيع من الموافقة عليها، موضحة أن إدارة بايدن قلقة إثر وثيقة سرية للجيش الإسرائيلي بشأن أمر لبن غفير بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين.

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