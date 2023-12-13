واشنطن تعلّق ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع أكسيوس الامريكي، عن مسؤولين أميركيين، إن إدارة جو بايدن علّقت مرة أخرى ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع للاحتلال.
وبينت الصحيفة، أن تعليق ترخيص بيع البنادق جاء بسبب مخاوف من هجمات مستوطنين بالضفة الغربية.
وأضافت ان الخارجية الأميركية أرجأت صفقة بيع البنادق للاحتلال للمراجعة بعد أسابيع من الموافقة عليها، موضحة أن إدارة بايدن قلقة إثر وثيقة سرية للجيش الإسرائيلي بشأن أمر لبن غفير بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين.
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