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واشنطن تعلّق ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال

12/13/2023 7:17:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع أكسيوس الامريكي، عن مسؤولين أميركيين، إن إدارة جو بايدن علّقت مرة أخرى ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع للاحتلال.


وبينت الصحيفة، أن تعليق ترخيص بيع البنادق جاء بسبب مخاوف من هجمات مستوطنين بالضفة الغربية.


وأضافت ان الخارجية الأميركية أرجأت صفقة بيع البنادق للاحتلال للمراجعة بعد أسابيع من الموافقة عليها، موضحة أن إدارة بايدن قلقة إثر وثيقة سرية للجيش الإسرائيلي بشأن أمر لبن غفير بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين.


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