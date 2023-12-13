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تنويه هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

12/13/2023 7:17:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بأنه تم تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل في الأزرق من (ساحة البلدية) إلى موقعها الجديد (ساحة مبيت الشاحنات/خلف قسم دوريات الأزرق) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٧/كانون الأول/٢٠٢٣.
واكدت الادارة انه لا تغيير على مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة الأخرى.

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