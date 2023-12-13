تنويه هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بأنه تم تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل في الأزرق من (ساحة البلدية) إلى موقعها الجديد (ساحة مبيت الشاحنات/خلف قسم دوريات الأزرق) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٧/كانون الأول/٢٠٢٣.
واكدت الادارة انه لا تغيير على مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة الأخرى.
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