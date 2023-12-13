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للمرة الرابعة على التوالي .. الفيدرالي يثبت سعر الفائدة

12/13/2023 7:17:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر الفيدرالي الأمريكي، اليوم الاربعاء، قراره الأخير بشأن الفائدة هذا العام، وجاء القرار كما توقع الاقتصاديون والمستثمرون بتثبيت الفائدة في نطاق 5.25% - 5.50% دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.


وتنتظر الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لاستقراء الوضع ومعرفة نوايا الفيدرالي للسياسة النقدية الأمريكية، وموعد البدء في خفض أسعار الفائدة.


وألمح الفيدرالي في بيانه إلى 3 تخفيضات في عام 2024 المنتظر بواقع متوسط 75 نقطة أساس، وهو أقل من توقعات السوق بخفض يصل إلى 125 نقطة أساس في 2024.


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