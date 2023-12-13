للمرة الرابعة على التوالي .. الفيدرالي يثبت سعر الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر الفيدرالي الأمريكي، اليوم الاربعاء، قراره الأخير بشأن الفائدة هذا العام، وجاء القرار كما توقع الاقتصاديون والمستثمرون بتثبيت الفائدة في نطاق 5.25% - 5.50% دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
وتنتظر الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لاستقراء الوضع ومعرفة نوايا الفيدرالي للسياسة النقدية الأمريكية، وموعد البدء في خفض أسعار الفائدة.
وألمح الفيدرالي في بيانه إلى 3 تخفيضات في عام 2024 المنتظر بواقع متوسط 75 نقطة أساس، وهو أقل من توقعات السوق بخفض يصل إلى 125 نقطة أساس في 2024.
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