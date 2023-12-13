استشهاد 271 بينهم 69 طفلا برصاص الاحتلال في الضفة
التاريخ
12/13/2023 7:17:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجددت الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في الحي الشرقي لمدينة جنين في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 271 فلسطينياً بينهم 69 طفلا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام الجاري.
MENAFN13122023000208011052ID1107592239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.