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استشهاد 271 بينهم 69 طفلا برصاص الاحتلال في الضفة

12/13/2023 7:17:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجددت الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في الحي الشرقي لمدينة جنين في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 271 فلسطينياً بينهم 69 طفلا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام الجاري.




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