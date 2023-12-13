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بشرى للمقترضين.. رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا رفع جديد على أسعار الفوائد

12/13/2023 7:17:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس المجلس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، مساء أمس الأربعاء، إن البنك المركزي الأمريكي انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.


وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة "نعتقد بأن سعر الفائدة بلغ ذروته أو اقترب منها".
وأردف: "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان ذلك مناسبا"، مضيفاً أنه في حين أن مسؤولي البنك لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب زيادة رفع أسعار الفائدة، فإنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة" إذا لزم الأمر.


وقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند نطاق 5.25%- 5.5%.

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