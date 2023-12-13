الذهب عالمياً يحلّق ويتجاوز مستويات الـ 2023 دولاراً للأوقية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت عقود الذهب الآجلة، للتجاوز حاجز الـ 2035 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر لتتجاوز حاجز الـ 2023 دولارا للأوقية، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، عند نطاق 5.25% - 5.5 %.



وزاد من سعر المعدن الاصفر، الاشارة الواضحة إلى أنها رفع الفائدة وأنه لن يكون هناك أي محاولات رفع اخرى في الفترة المقبلة.



وكذلك أعلن أعضاء الفيدرالي توقعاتهم المستقبلية للفائدة والتي كشفت عن خفض 3 مرات في عام 2024 هبوطا بـمتوسط 0.75%، ثم أن يتواصل الخفض بـ 100 نقطة أساس في 2025 وتهبط الفائدة في 2026 إلى نطاق الـ 3% - 2%.

