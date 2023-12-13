الذهب عالمياً يحلّق ويتجاوز مستويات الـ 2023 دولاراً للأوقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت عقود الذهب الآجلة، للتجاوز حاجز الـ 2035 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر لتتجاوز حاجز الـ 2023 دولارا للأوقية، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، عند نطاق 5.25% - 5.5 %.
وزاد من سعر المعدن الاصفر، الاشارة الواضحة إلى أنها رفع الفائدة وأنه لن يكون هناك أي محاولات رفع اخرى في الفترة المقبلة.
وكذلك أعلن أعضاء الفيدرالي توقعاتهم المستقبلية للفائدة والتي كشفت عن خفض 3 مرات في عام 2024 هبوطا بـمتوسط 0.75%، ثم أن يتواصل الخفض بـ 100 نقطة أساس في 2025 وتهبط الفائدة في 2026 إلى نطاق الـ 3% - 2%.
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