حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة حماس إنها ترى أن معركة طوفان الأقصى في غزة تقترب من نهايتها المشرفة.وبينت الحركة، وفقاً لما صرح به رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن المقاومة وجهت ضربة مدوية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأن صمود المقاومين خلق تفاعلات جعلت تحالفات "العدو" على المحك.



وأضاف هنية، في كلمة عشية الذكرى الـ36 لتأسيس الحركة، أن الحركة سخّرت كل ما لديها من قدرات لتحقيق حرية واستقلال الفلسطينيين وحقهم في العودة وتقرير المصير.



وأكد أن عملية طوفان الأقصى هزت "إسرائيل" وقيادتها السياسية والأمنية وبنيتها الاجتماعية، وأن بسالة المقاومة في مواجهة العدوان مستمرة وتلحق به الخسائر في كل مكان.

وأكد أن المواقف الدولية والغربية الأخيرة ستكون لها تأثيرات على المديين القريب والبعيد، وأن العدو سيدفع كل ما ارتكبه في القطاع مهما طال الزمن.



وأضاف:" نحن في قيادة الحركة نبذل جهودا مكثفة مع الجميع من أجل سرعة إغاثة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته".



وقال هنية:" إن عدوان الاحتلال لم يقتصر على الحرب في غزة، ولكنه زاد القتل والعنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل، وهو ما يؤكد أن الفلسطينيين في كل مكان كانوا ولا يزالون هدفا للاحتلال".

وأكد أن الحركة منفتحة على أي نقاش وأي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي لوقف العدوان وتفتح الباب أمام ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع وكافة مرجعياته الوطنية وصولا إلى مساره السياسي الذي يؤمّن حق الشعب في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.