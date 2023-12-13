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عصا سحرية

12/13/2023 7:13:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬يأتي‭ ‬التغيير‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬لمجرد‭ ‬حصول‭ ‬التذبذب‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الفني‭ ‬والنتائجي؛‭ ‬ولكنه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الثبات‭ ‬متى‭ ‬اقتضت‭ ‬حالة‭ ‬التقييم‭ ‬الواقعية‭ ‬ذلك،‭ ‬لأنه‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استمرارية‭ ‬الفوز؛‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التغيير،‭ ‬لان‭ ‬الفوز‭ ‬والصدارة‭ ‬قد‭ ‬يدفنان‭ ‬تحتهما‭ ‬حالات‭ ‬سلبية‭ ‬غير‭ ‬ظاهرة‭!‬


‭ ‬ } ظواهر‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬دورينا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬الايجابية‭ ‬والعشوائية؛‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ايجابياتها‭ ‬قرار‭ ‬الخالدية‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬سلبياتها‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المبكرة‭ ‬للدوري؛‭ ‬والتي‭ ‬اراها‭ ‬شخصيا‭ ‬متسرعة‭ ‬ويتحمل‭ ‬الإداريون‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬المعنية‭ ‬وزرها،‭ ‬ووزر‭ ‬التعاقدات‭ ‬التي‭ ‬صاحبتها‭!‬


‭ ‬ } اختيار‭ ‬إدارة‭ ‬الخالدية‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬لقيادة‭ ‬فريقه‭ ‬الكروي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬موفقا‭ ‬لناحية‭ ‬الحاجة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثبات‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬فنيا،‭ ‬وليس‭ ‬الانتظار‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ (‬خراب‭ ‬مالطا‭)‬؛‭ ‬فكما‭ ‬قدمت،‭ ‬الفوز‭ ‬يغطي‭ ‬سلبيات‭ ‬غير‭ ‬ظاهرة،‭ ‬وهنا‭ ‬تبرز‭ ‬الحنكة‭ ‬الادارية‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬التغيير؛‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬حاليا‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬والافضل‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الهجومية‭ ‬والدفاعية‭.‬


} لكن‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬العصا‭ ‬السحرية،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬بحاجة‭ ‬لمعاونة‭ ‬الجميع،‭ ‬فالفريق‭ ‬متخم‭ ‬باللاعبين‭ ‬الجيدين‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الاحتياط،‭ ‬وهذه‭ (‬التخمة‭) ‬أحيانا‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬ادارية‭ ‬على‭ (‬البنج‭) ‬وعلى‭ ‬المدرجات،‭ ‬وبالذات‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخب‭ ‬ويرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬غير‭ ‬أساسيين،‭ ‬لانهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ثقافة‭ ‬لتقبل‭ ‬الوضع‭!‬


‭ ‬ } لكن‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬حالة‭ (‬الحد‭) ‬يعدّ‭ ‬مطلوبا؛‭ ‬فالفريق‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬المتأخرة‭ ‬يعيش‭ ‬وضعا‭ ‬تنافسيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس؛‭ ‬لكن‭ ‬حظه‭ ‬العاثر‭ ‬مع‭ ‬الكابتن‭ ‬السعدون،‭ ‬وخروجه‭ ‬من‭ ‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬على‭ ‬يد‭ (‬الاتفاق‭)‬،‭ ‬وجد‭ ‬ان‭ ‬فك‭ ‬الارتباط‭ ‬بينهما‭ ‬يقتضي‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التغيير؛‭ ‬ولو‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬النفسي،‭ ‬لعل‭ ‬وعسى‭!‬


} ‭ ‬على‭ ‬اية‭ ‬حال‭ ‬التغييرات‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬توقيتها‭ ‬هي‭ ‬مكلفة‭ ‬ماديا؛‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدربين‭ ‬او‭ ‬اللاعبين؛‭ ‬وبالذات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجوانب‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفك‭ (‬القسري‭) ‬للعقود،‭ ‬فهي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدربين‭ ‬المحترفين‭ ‬قد‭ ‬تأخذ‭ ‬وضعا‭ ‬مكلفا؛‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ (‬تحصن‭) ‬الاندية‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬شكاوى‭ ‬يأتي‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭. ‬

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