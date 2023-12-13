بيني وبينك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } بالأمس حذرنا ومن هذا المكان أخذ الحيطة والحذر من فريق طائرة النبيه صالح، ولم يأت تحذيرنا من فراغ، ولكن من خلال متابعة معمقة لأداء الفريق خلال منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، ولم يمض على تحذيرنا أربع وعشرون ساعة حتى سقط النصر ضحية ثانية لعناصر فؤاد عبدالواحد مدرب النبيه صالح بعد سقوط المحرق، ونحذر للمرة الثانية لعل التحذير ينفع المتنافسين، إذ نشم أن هناك ضحية ثالثة في قادم الأيام.
} خلال مباراة المحرق والأهلي الأخيرة في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة، أخذت جماهير الأهلي القليلة التي حضرت كي تشجع وتشد من أزر لاعبيها، تشوش على الثنائي علي الصيرفي وعباس الخباز لاعبي المحرق حاليا والأهلي سابقا، ومحاولة التأثير عليهما، خاصة خلال تنفيذ الإرسال، لا أشك أبدا أن جماهير الأهلي قلوبهم تحمل حبا للثنائي، بدليل أنهم صفقوا لهما خلال خروجهما إلى غرفة اللاعبين، وأتمنى أن يظل هذا الحب معشعشا في قلوب الأهلاوية، ولا يجعلون التنافس الرياضي ينسيهم أن الصيرفي والخباز طالما أسهما في إنجازات طائرة الأهلي، وطالما أفرحا جماهيره وجعلاها تخرج سعيدة مرفوعة الرأس.
} توماس غالو «الإيطالي الأرجنتيني» الجنسية لاعب صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي المحرق في ظهوره الأول أمام الأهلي، ينبئ اللاعب بأنه قادر على مساعدة المحرق، فهو جريء وحماسي، لكنه وحده لن يصفق المحرق من دون أن يمد اليه بقية عناصر الفريق أيديهم، فضاربو الأطراف يكتبون على سطر ويتركون أسطر، وحوائط الصد مازالت غائبة ولم تقل كلمتها.
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