بيني وبينك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬أخذت‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬كي‭ ‬تشجع‭ ‬وتشد‭ ‬من‭ ‬أزر‭ ‬لاعبيها،‭ ‬تشوش‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬علي‭ ‬الصيرفي‭ ‬وعباس‭ ‬الخباز‭ ‬لاعبي‭ ‬المحرق‭ ‬حاليا‭ ‬والأهلي‭ ‬سابقا،‭ ‬ومحاولة‭ ‬التأثير‭ ‬عليهما،‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإرسال،‭ ‬لا‭ ‬أشك‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭ ‬قلوبهم‭ ‬تحمل‭ ‬حبا‭ ‬للثنائي،‭ ‬بدليل‭ ‬أنهم‭ ‬صفقوا‭ ‬لهما‭ ‬خلال‭ ‬خروجهما‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬هذا‭ ‬الحب‭ ‬معشعشا‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الأهلاوية،‭ ‬ولا‭ ‬يجعلون‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬ينسيهم‭ ‬أن‭ ‬الصيرفي‭ ‬والخباز‭ ‬طالما‭ ‬أسهما‭ ‬في‭ ‬إنجازات‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي،‭ ‬وطالما‭ ‬أفرحا‭ ‬جماهيره‭ ‬وجعلاها‭ ‬تخرج‭ ‬سعيدة‭ ‬مرفوعة‭ ‬الرأس‭.‬





} ‭ ‬توماس‭ ‬غالو‭ ‬‮«‬الإيطالي‭ ‬الأرجنتيني‮»‬‭ ‬الجنسية‭ ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬ينبئ‭ ‬اللاعب‭ ‬بأنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬المحرق،‭ ‬فهو‭ ‬جريء‭ ‬وحماسي،‭ ‬لكنه‭ ‬وحده‭ ‬لن‭ ‬يصفق‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمد‭ ‬اليه‭ ‬بقية‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬أيديهم،‭ ‬فضاربو‭ ‬الأطراف‭ ‬يكتبون‭ ‬على‭ ‬سطر‭ ‬ويتركون‭ ‬أسطر،‭ ‬وحوائط‭ ‬الصد‭ ‬مازالت‭ ‬غائبة‭ ‬ولم‭ ‬تقل‭ ‬كلمتها‭.‬