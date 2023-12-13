متى يفرح ويسعد رجال الداخلية..؟؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأم‭ ‬والأب‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الأبناء‭ ‬أن‭ ‬يوفوهما‭ ‬جزاءهما،‭ ‬ورد‭ ‬جميليهما،‭ ‬نظرا‭ ‬للتضحيات‭ ‬والأعمال‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأبناء،‭ ‬فكذلك‭ ‬هم‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل،‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نوفيهم‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬ورد‭ ‬الجميل‭ ‬والوفاء،‭ ‬على‭ ‬جليل‭ ‬خدماتهم‭ ‬وعطائهم‭.‬

وبمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومرور‭ ‬104‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونتشرف‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬المتزامنة‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة،‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح،‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نوجه‭ ‬تحية‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وإلى‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وتفانيهم،‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن،‭ ‬وصون‭ ‬مقدراته‭ ‬وإنجازاته،‭ ‬واستتباب‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬ودعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لرد‭ ‬بعض‭ ‬الجميل‭ ‬لرجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات،‭ ‬وأن‭ ‬نقول‭ ‬لهم‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭: ‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬من‭ ‬القلب،‭ ‬فأنتم‭ ‬حصن‭ ‬الوطن‭ ‬والسد‭ ‬المنيع،‭ ‬وسبب‭ ‬رئيسي‭ ‬فيما‭ ‬نعيشه‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬مطمئنة‭ ‬آمنة،‭ ‬ودافع‭ ‬للعمل‭ ‬والانجاز‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قد‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬كلمة‭ ‬وعبارة‭ ‬وسطر‭ ‬توصل‭ ‬إليكم‭ ‬مشاعرنا‭ ‬الصادقة،‭ ‬المفعمة‭ ‬بالامتنان‭ ‬والتقدير،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وأعمال‭ ‬مخلصة،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وما‭ ‬تتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬والتزام‭ ‬وكفاءة،‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬برؤية‭ ‬إنسانية‭ ‬ومنهجية‭ ‬حضارية،‭ ‬وتضحيات‭ ‬رفيعة‭ ‬سجلها‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس،‭ ‬الذين‭ ‬ندعو‭ ‬لهم‭ ‬بالرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭. ‬

شكرا‭ ‬لرجال‭ ‬الداخلية‭ ‬ورجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭.. ‬فنحن‭ ‬سعداء‭ ‬معكم‭ ‬وبكم‭.‬